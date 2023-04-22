Bayram günü değdi mi? Arazi kavgasında 1'i ağır 4 yaralı!
Elazığ’da iki aile arasında çıkan arazi anlaşmazlığı silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Ramazan bayramının ikinci gününde Elazığ'ın Kovancılar ilçesine bağlı Şekerci ile Soğanlı köyü arasında iki aile arasında arazi kavgası çıktı.
Arazi anlaşmazlığı sonucu başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.