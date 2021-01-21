Çin'den yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi Amerika Birleşik Devletlerl'nde (ABD) şuana kadar 415 bin 926 kişinin ölümüne neden oldu.

Dehşete düşüren bu sayıyla zirvede yer alan ABD'de son yapılan seçimlerin de etkisini devam ediyor.

Ülke tarihinde birden fazla toplumsal yara alan ABD'nin içerisinde bulunduğu durumu değerlendiren Ak Ajans Ekonomi Editörü Bayram Başaran, "Dünya krizinin yeni merkezi ABD olacak" dedi.

İşte Başaran'ın konuya ilişkin o ifadeleri:

Dünyada pandemi dolayısıyla 15 senede olması gerekenler bir anda oldu. ABD’de ise 150 senedir ilk kez toplumsal çatlak meydan geldi. Bunun mutlaka ekonomik sosyal sonuçları olacaktır.

ABD’nin yeni başkanı Joe Biden’ın yemin törenindeki konuşmasını dikkatle izledim. Toplumda oluşan bu çatlağı nasıl tamir edeceğinden çok endişeli. Donald Trump’ın giderayak yaptığı konuşmada "Kısa süre sonra geri geleceğiz" demesi ABD’nin çok şeye gebe olacağının işaretleriydi.

Dünya krizinin yeni merkezi

Artık ABD eski dünyayı domine eden bir ülke olamayacak gibi görünüyor. ABD eski gücünü bulamayacak gibi duruyor. ABD’li ekonomistler de bunu teyit ediyorlar ve şu yorumda bulunuyorlar: “Dünya krizinin yeni merkezi ABD olacak.”

Evet; belirtiler ABD’li siyaset bilimciler ve ekonomistlerin öngörülerini doğrular nitelikte. O zaman şu soru çok önemli: “Gerek ekonomik olarak gerekse siyasi olarak dünyayı domine eden ABD hasta olursa neler olabilir?”

2000’li yıllarda en çok konuşulan şablon ifade “ABD nezle olursa dünya hasta olur” şeklindeydi. Doğru muydu? Evet doğruydu. Ya şimdi? Bence dünya artık hasta değil grip olur.

TL dolar karşısında değer kazanabilir

Bu durum ABD ekonomisinin eskisi gibi olmayacağına işaret. Durum böyle olunca da birçok ülkenin parası ABD doları karşısında değer kazanabilir.

Bu Türk lirası (TL) için de geçerli. TL -bugünkü konjonktür için söylüyorum- ABD doları karşısında değer kazanabilir. Bu ortam var mı, var.

Zaten bunun emarelerini göstererek bir süredir 7,50’lerin altına geldi.