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Ekonomi Bayram alışverişleri de sanal ortama kaydı
Ekonomi

Bayram alışverişleri de sanal ortama kaydı

Covid-19 pandemisinden ötürü bayramlıklar e-ticaret platformlarından sipariş ediliyor. Tam kapanma döneminde evlerinden dışarı adım atamayan vatandaşlar, “Nerede o eski bayram alışverişleri, nerede o Mahmutpaşa, Kemeraltı ve Ulus’un yoğunluğu” diye iç geçiriyorlar.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 10:43:00 -
Bayram alışverişleri de sanal ortama kaydı

Buğra Kardan

Türkiye’yi yeniden korkuya sevk eden Covid-19 salgınından dolayı İstanbul, İzmir ve Ankara’da yer alan tarihi çarşılar bomboş. Bu çarşılardan Mahmutpaşa, Kemeraltı ve Ulus’ta kuş uçmuyor. Çünkü vatandaşlar; tam kapanma dönemine evlerine çekilmiş, Ramazan Bayramı alışverişlerini de sanal ortama taşımış durumdalar.

Fiyatlar uygun

Şu aşamada online satış platformlarından erkek, kadın ve çocuk kıyafetleri alan alana. Fiyat araştırmaları ve karşılaştırmaları yapmaya imkân tanıyan bu platformlara girip 20 liraya gömlek, 25 liraya tişört ve bluz, 30 liraya pantolon ile ayakkabı temin etmek mümkün. Bayramlıklar gibi ikramlıkların fiyatları da uygun. Öyle ki internette bir kilo kahveye 70 liraya, çikolataya 40 lira, lokuma 25 lira, şekere de 15 lira bedel biçiliyor. E-ticaret firmalarının yetkilileri, satışlarının önemli oranda arttığını dile getiriyorlar. Tüketicilere markalı ve indirimli ürünler sunduklarına işaret eden yetkililer, “Covid19’la yeni bir dönem açıldı. Müşterilerini güvenli ve ekonomik ürünle buluşturan e-ticaret devleri ön plana çıkmaya başladı” diyorlar.

Esnaf dertli

Mahmutpaşa, Kemeraltı ve Ulus esnafı ise sıkıntılı bir süreçle karşı karşıya. Eski bayramları arayan esnaf, “Çarşılarda ses seda yok. Ne yazık ki pandemi, Ramazan coşkumuzu gölgeliyor. Bayrama da mutsuz, moralsiz giriyoruz. İnşallah, bayramın hemen ardından tam kapanma dönemi biter ve hayat normale döner” ifadelerini kullanıyor. Ramazan ayını buruk geçiren vatandaşlar ise her ortamda “Nerede o eski günler, bayramlar. O tıklım tıklım dolu çarşılar” diye dert yanıyorlar. Ayrıca Covid-19 belasının bir an evvel atlatılması temennisinde bulunuyorlar.


Yeni Akit Gazetesi
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