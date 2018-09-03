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Bayram Ali Öztürk Hocayı, şehadetinin yıl dönümünde rahmetle anıyoruz

12 yıl önce camide uğradığı hain bir saldırıyla şehit olan Bayram Ali Öztürk Hocayı, şehadetinin yıl dönümünde rahmetle anıyoruz.

03 Eylül 2018 Pazartesi 16:21

Ömrünü İslam’ın hakikatlerini yaymaya adayan büyük İslam alimi Bayram Ali Öztürk Hoca’yı şehadetinin 12. yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz.

CİNAYET 12 YIL GEÇMESİNE RAĞMEN HALEN AYDINLATILAMADI

Zahiri ve batıni ilimlere hakim emekli bir imam olan Bayram Ali Öztürk, 3 Eylül 2006 tarihinde Fatih Çarşamba'daki İsmailağa Cami'nde sabah namazının ardından cemaate vaaz ederken Mustafa Erdal tarafından kalbinden bıçaklanarak şehid edildi. Mustafa Erdal ise olay sonrası cemaat tarafından linç edilerek öldürülmüştü.

Bıçaklı saldırıda şehid olan Bayram Ali Öztürk Hoca’nın dosyası aradan geçen 12 yıla rağmen halen aydınlatılamadı.

CENAZE NAMAZINDA İBDA/C GÖZALTILARI

Bayram Ali Öztürk hocanın cenaze töreninde "İBDA/C propagandası" yaptıkları gerekçesiyle 22 kişi gözaltına alınmış, bir süre sonra tutuksuz yargılanmışlardı.

"DİNLER ARASI DİYALOG"U ELEŞTİRMİŞTİ

Gazeteci Kenan Kıran, 26 Ağustos 2014'te köşesine taşıdığı cinayet ile ilgili "Bayram Ali Öztürk Hocaefendi'nin son vaazlarında; Türkiye'de Fetullah Gülen tarafından gündeme getirilen dinlerarası diyalog çalışmalarına ve hoşgörü kavramına karşı konuşmalar yaptığı ortaya çıktı" diye yazmıştı.

BAYRAM ALİ ÖZTÜRK KİMDİR?

1 mart 1952'de Adapazarı ilinin Karasu ilçesinde doğdu. 2 aylıkken babasını kaybeden Öztürk, amcası Bilal Öztürk'ün himayesinde ilk orta ve liseyi Adapazarı'nda tamamladı.

O zamanki adıyla Erzurum Yüksek İslam Enstitüsü olan Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesine gitti.

İmam Rabbani'nin Mektubat'ını okuyup şehretmesi sonrası “Mektubatçı Bayram Hoca” şeklinde tanındı.

Ardında 20 bin ciltlik bir kütüphane bırakan Öztürk, Arapça, Osmanlıca, Farsça, İngilizce ve Fransızca olmak üzere 5 dil bilmektedir.

 

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 16:21
  1. Erzurum
  2. Şehid Bayram Ali Öztürk
  3. Bayram Ali Öztürk Hocaefendi
  4. Şehadetinin 12. yıldönümü
  5. rahmetle anıyoruz

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