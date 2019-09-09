0553 313 94 23

Bayram Ali Hoca adına Arakanlılara kurban

Rahmet-i Rahman’a kavuşmasının 13’üncü yıldönümünde hayırlarla anılan Şehit Bayram Ali Öztürk Hocaefendi adına kesilen kurbanların etleri, Arakanlı mazlumların sofrasına aş oldu.

09 Eylül 2019 Pazartesi 10:24
Bayram Ali Hoca adına Arakanlılara kurban

 Faruk Arslan  İstanbul 

Rahmet-i Rahman’a kavuşmasının 13’üncü yıldönümünde hayırlarla anılan Şehit Bayram Ali Öztürk Hocaefendi adına kesilen kurbanların etleri, Arakanlı mazlumların sofrasına aş oldu.

Mus’ab Bin Umeyr Mescidi Derneği öncülüğünde gerçekleştirilen hayır çalışmasında, Arakan’daki zulümden kaçarak Bangladeş’in Cox’s Bazar kentindeki kamplarda ve yetimhanelere yerleşen bin kişiye kurban eti dağıtıldı. Çadırlarda hayatını sürdürmek zorunda kalan mazlumların yüzü, Bayram Ali Hoca için kesilen kurbanla güldü.

Kurban kesiminde İsmailağa Cemaati’ne mensup hanımlarının desteğini aldıklarını belirten Mus’ab Bin Umeyr Mescidi Derneği Başkanı Tahsin Şenlik, kurbanın yanı sıra, Bayram Ali Hoca için Arakan’da, Filistin’de ve Afrika’nın birçok noktasnda hatim indirilerek dualar edildiğini söyledi. Şenlik, “Arakan, Filistin başta olmak üzere, Afrika’nın bir çok bögesinde hatimlerle Bayram Ali Hocamızın ruhunu şâd etmek istedik. Faaliyetlerimiz Yüce Allah’ın izniyle daha da ziyadeleşerek devam edecek” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 10:24
  1. İstanbul
  2. Rahmet-i Rahman
  3. Şehit Bayram Ali Öztürk Hocaefendi
  4. Mus’ab Bin Umeyr Mescidi Derneği
  5. Arakan
  6. İsmailağa Cemaati
  7. Bangladeş
  8. Filistin
  9. Afrika

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Netanyahu, Johnson'a 'Boris Yeltsin' dedi!
    1. Netanyahu, Johnson'a 'Boris Yeltsin'..
    2. Haliliyeli öğrenciler Göbeklitepe’yi..
    3. Kavacık’ta üniversitede çıkan yangın..
    4. Yunusemre güreş takımı Türkiye..
    5. Özel Harekat Şube Müdürü'nü şehit eden..
    6. British Airways pilotları iki günlük..
    7. ABD’de Çin’in Doğu Türkistan’daki..
    8. Salihli Belediyespor ilk hazırlık..
    9. Başkan Dinçer, yeni eğitim öğretim..
    10. Sağlık Müdürü Hülür: "İntihar 15-35..
    11. Zonguldak'ta iki hafta önce..
    12. Sinop’ta şüpheli orman yangını
    13. Adıyaman’da sahabe coşkusu!
    14. Siverek’te yol yapım çalışmaları..
    15. ABD'den YPG işgalindeki bölgeye..
    16. Akhisar Geleneksel 27. Açık Satranç..
    17. Toplu tecavüz sanıkları üçüncü kez..
    18. Büyükçekmece Belediyesi okula destek..
    19. Yolcu otobüs seyir halindeyken alev..
    20. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi..
    21. Emniyet'te yeniden yapılanma
    22. Türk kızı Melis Bilici, Almanya’da..
    23. Kaşıkçı'yı öldüren İnfaz timinin kan..
    24. "BAE Tunus'un ulusal egemenliğini..
    25. Japonya'da tayfun: 1 ölü
    26. Avrupa kulüpleri Vedat Muriç'e teklif..
    27. F-MAX, Rusya’da “Yılın Kamyonu” seçildi
    28. Başkan Altun’dan eğitime destek
    29. Bu çiftlikte ineklerin bakımını..
    30. Krater gölü kıyısında yatan inekler..
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Sosyal medyadan paylaşıldı! Başkan Erdoğan havadan inceledi
    Sosyal medyadan paylaşıldı! Başkan Erdoğan havadan inceledi
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!