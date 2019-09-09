Bayram Ali Hoca adına Arakanlılara kurban

Faruk Arslan İstanbul

Rahmet-i Rahman’a kavuşmasının 13’üncü yıldönümünde hayırlarla anılan Şehit Bayram Ali Öztürk Hocaefendi adına kesilen kurbanların etleri, Arakanlı mazlumların sofrasına aş oldu.

Mus’ab Bin Umeyr Mescidi Derneği öncülüğünde gerçekleştirilen hayır çalışmasında, Arakan’daki zulümden kaçarak Bangladeş’in Cox’s Bazar kentindeki kamplarda ve yetimhanelere yerleşen bin kişiye kurban eti dağıtıldı. Çadırlarda hayatını sürdürmek zorunda kalan mazlumların yüzü, Bayram Ali Hoca için kesilen kurbanla güldü.

Kurban kesiminde İsmailağa Cemaati’ne mensup hanımlarının desteğini aldıklarını belirten Mus’ab Bin Umeyr Mescidi Derneği Başkanı Tahsin Şenlik, kurbanın yanı sıra, Bayram Ali Hoca için Arakan’da, Filistin’de ve Afrika’nın birçok noktasnda hatim indirilerek dualar edildiğini söyledi. Şenlik, “Arakan, Filistin başta olmak üzere, Afrika’nın bir çok bögesinde hatimlerle Bayram Ali Hocamızın ruhunu şâd etmek istedik. Faaliyetlerimiz Yüce Allah’ın izniyle daha da ziyadeleşerek devam edecek” dedi.