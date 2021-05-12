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Oruç Bayram akşamı hangi dua edilmeli? Arefe günü akşam okunacak dua?
Oruç

Bayram akşamı hangi dua edilmeli? Arefe günü akşam okunacak dua?

Bayram gecelerini ihya etmenin faziletini hiç kuşkusuz milyonlarca Müslüman tarafından merak ediyordur. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) bayram gecelerinin önemi için buyurmuştur ki: “Her kim sevabını Allah Teala’dan umarak bayram gecelerini ibadetle ihya ederse, ahireti unutup dünyaya bağlanmakla kalplerin öldüğü gün onun kalbi ölmez.” Peki bayram gecesini nasıl değerlendirmek gerekir? Ramazan Bayramı gecesi fazileti nedir? Arefe günü akşam hangi dua edilmeli?

Yeniakit Publisher
2021-05-12 17:09:00 - 2021-05-12 17:13:06
Bayram akşamı hangi dua edilmeli? Arefe günü akşam okunacak dua?

Dualar beş gecede kabul edilir. Bu geceler cuma gecesi, Ramazan Bayramı gecesi, Kurban Bayramı gecesi, Recep ayının ilk gecesi, Şaban ayının yarı gecesi.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) şöyle buyurmuştur “İhlas suresini kim arefe günü akşamı 1000 defa okursa Allahü Teala ona istediğini verir.”

Resulullah (s.a.v) Arife günü şu duayı okurdu: Allâhümmec'al fî kalbî nûran ve fî basarî nûran ve fî sem'î nûran ve 'an yemînî nûran ve 'an yesârî nûran ve fevkî nûran ve tahtî nûran ve emâmî nûran ve halfî nûran vec'al lî nûran.

Ve fî rivâyetin: 'Asabî ve lahmî ve demî ve şa'rî ve beşerî kâne yekûlü fî du'âihî

Yâ Rabb! Kalbimi nurlandır, gözümü nurlandır, kulağımı nurlandır, sağımı nurlandır, solumu nurlandır, üstümü nurlandır, altımı nurlandır, önümü nurlandır, arkamı nurlandır ve beni nûr eyle (bir başka rivayette) benim damarlarımı nurlandır, etimi nurlandır, kanımı nurlandır, saçımı nurlandır, yüzümü nurlandır.

Bismillahir Rahmanir Rahim

Kul hüvellahü ehad. Allahüs Samed. Lem yelid velem yüled. Velem yekün lehü küfüven ehad.

La ilahe illallahü vahdehü la şerike lehü. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey'in kadir.

Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül mak'adel mukarrabe ındeke yevmel kıyameh.

Sübhanellezi fissemai arşüh. Sübhanellezi fil arzi mevtıüh. Sübhanellezi fil bahri sebilüh. Sübhanellezi finnari sültanüh. Sübhanellezi fil cenneti rahmetüh. Sübhanellezi filkuburi kazaüh. Sübhanellezi rafea's semae. Sübhanellezi veza'al erza. Sübhanellezi la melce minhü illa ileyh.

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