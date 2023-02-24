Bayraktar TB2’nin Körfez'deki ikizinden ilk uçuş

Kasım 2021’de Dubai Airshow’da ilk kez sergilenen Reach-S SİHA, çok kısa süre önce ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA’nın neredeyse ikizi olan Reach-S, ilk uçuşunu herhangi bir harici faydalı yükü olmadan gerçekleştirdi.

Şu ana kadar birkaç uçuş gerçekleştiren Reach-S, ilk uçuşu esnasında yaklaşık 5 saat havada kaldı. Daha sonraki uçuşlar esnasında ise SİHA’ya, elektro-optik gimbal faydalı yükünü taklit eden 50 kilogram ağırlığında bir dummy eklendi.

Reach-S, 50 kilogram faydalı yük ile de uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. İlerleyen etapa ise SİHA’ya mühimmat entegrasyonu için çalışmalara başlanılacak.

SİHA, Roketsan’ın MAM-L ile TÜBİTAK-SAGE’nin BOZOK mühimmatlarına benzerliğiyle dikkat çeken yine BAE üretimi Desert Sting-16 mühimmatını kullanılacak.

Bayraktar TB2 ve Reach-S Karşılaştırması

Reach-S, tıpkı Bayraktar TB2’de olduğu gibi her kanadında 2’şer adet mühimmat taşıyabilecek. Reach-S’in geliştirilmesi için BAYKAR tarafından bir teknolojisi transferi sağlanıp sağlanmadığı ise bilinmiyor.

BAYKAR, bugün sona eren ve Abu Dabi’de düzenlenen IDEX 2023 Fuarı esnasında AKINCI TİHA’yı sergilemişti. Fuarda sergilenen AKINCI TİHA, kargo uçağı ile İstanbul’dan Abu Dabi’ye getirildi.

Desert Sting Mühimmat Ailesi

EDGE GROUP’un şirketi olan Halcon tarafından üretilmekte olan Desert Sting mühimmat ailesi Roketsan’ın MAM serisi ve TÜBİTAK SAGE’nin KAYI ve BOZOK mühimmatları ile aynı konseptte.

Aile 10 kg’dan 45 kg’a kadar ağırlıklarda 4 adet üyeden oluşuyor. Her bit varyant harp başlığı ağırlığına göre Desert Sting 5, Desert Sting 8, Desert Sting 16 ve Desert Sting 25 şeklinde isimlendirilmiş.

Her mühimmat yarı aktif lazer arayıcı başlığa veya GNSS/ANS güdüm seçenekleri ile geliyor. Herhangi bir itki sistemi olmayan mühimmatlar 16km menzile sahip.

BAE, son dönemde savunma sanayii alanında gerçekleştirdiği tedariklerde vazgeçilmez bir şart olarak ‘teknoloji transferini’ gösteriyor. Türk firmaların ülkeye ihracatları ise SavunmaSanayiST.com’un edindiği bilgilere göre; son dönemde, hem platform hem de alt sistem bazında ciddi manada artmış durumda.

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