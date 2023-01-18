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Teknoloji Bayraktar TB2 SİHA'ların en kritik parçasını üretiyorlardı! Dünya devi Türkiye ile ilgili yeni kararını ilan etti
Teknoloji

Bayraktar TB2 SİHA'ların en kritik parçasını üretiyorlardı! Dünya devi Türkiye ile ilgili yeni kararını ilan etti

Türk İHA ve SİHA'ların motorlarını üreten Ukraynalı sanayi devi Motor Sich, Ankara'da ofis açma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-18 09:06:00 -
Bayraktar TB2 SİHA'ların en kritik parçasını üretiyorlardı! Dünya devi Türkiye ile ilgili yeni kararını ilan etti

Türk İHA ve SİHA'ları son birkaç yıldır dünyanın farklı bölgelerinde 30'e yakın ülkede büyük talep görüyor. Azerbaycan'ın Karabağ'ı 30 yılın ardından tekrar geri alma sürecinde verdiği 44 günlük savaşta adını duyuran Bayraktar İHA ve SİHA'ları Ukrayna'nın savunmasında da deyim yerindeyse destan yazıyor.

Adına şarkılar bestelenen, TV programları yapılan Bayraktar'lar için en önemli işbirliği ise Ukraynalı sanayi devi Motor Sich ile yapılıyor.

Zaporojiya'da üretim yapıyorlar

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre, Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'nın en önemli sanayi merkezlerinden biri olan Zaporojiya Oblastı'nda üretilen Motor Sich, Türkiye'de ilk temsilciliğini Ankara'da açtı.

Dünyanın en büyük uçağı olan ve Rus ordusu tarafından yok edilen Antonov An225 kargo uçaklarının motorunu da üreterek tarihe geçti.

Devlet el koymuştu

Geçen yıl ekim ayında şirketin CEO'su Vyacheslav Boguslaev'in, Rusya için çalıştığı iddiasıyla Ukrayna Güvenlik Servisi tarafından gözaltına alınmış, kasım ayı başında da şirket Kiev Yönetimi tarafından Ukrayna Savunma Bakanlığı'na devredilmişti.

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