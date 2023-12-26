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Teknoloji Bayraktar TB2 SİHA'lar dünyayı sallarken Bayraktar TB3 14. testi başarıyla tamamlandı! Selçuk Bayraktar paylaştı!
Teknoloji

Bayraktar TB2 SİHA'lar dünyayı sallarken Bayraktar TB3 14. testi başarıyla tamamlandı! Selçuk Bayraktar paylaştı!

Yeniakit Publisher
2023-12-26 21:53:00 - 2023-12-26 21:55:51
Bayraktar TB2 SİHA'lar dünyayı sallarken Bayraktar TB3 14. testi başarıyla tamamlandı! Selçuk Bayraktar paylaştı!

Türkiye'nin yerli ve milli savaş uçağı Bayraktar TB2 SİHA'lar dünyada ses getiriken Bayraktar TB3'ün test uçuşunu da başarıyla tamamladığını duyurdu. Bu başarıda çok konuşulacak cinsten.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3'ün 14. test uçuşunu da başarıyla tamamladığını duyurdu.

Bayraktar TB3 14. test uçuşunu da başarıyla tamamladı. 9 saat havada kalan Bayraktar TB3, sistem performans testini de geçti. Selçuk Bayraktar o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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