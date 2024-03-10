Bayraktar TB2 SİHA'lar birçok ülkenin semalarını koruyor! Türkiye'den satın alınan TB Bayraktar o ülkeye ulaştı

Maldivler, Hint ordusunun tehditlerine karşı adanın deniz bölgesinde devriye gezmek için TB Bayraktar satın aldı.

Maldivler, tüm Hint askeri personelinin ada ülkesinden çekilmesi için 10 Mart'a kadar süre tanıdı.

DRONELER MALDİVLER'DE

Hindustan Times’ta yer alan habere göre, Hint Okyanusu’ndaki takımada ülkesi Maldivler, Çin'le savunma anlaşması imzalamasından birkaç gün sonra, geniş özel ekonomik bölgesinde devriye gezmek için Türkiye'den insansız hava araçları satın aldı. Türk droneları 3 Mart'ta Maldivler'e teslim edildi.

Haber portalı Adhadhu, konuyla ilgilenen üst düzey bir hükümet yetkilisinden alıntı yaparak, "Dronlar şu anda Noonu Maafaru Uluslararası Havalimanı'nda" dedi. Maldivler Başbakanı Mohammed Muizzu'nun Kasım ayında cumhurbaşkanı olarak yemin etmesinden sonra ziyaret ettiği ilk yabancı ülke Türkiye olmuştu. Ancak hükümet yetkilisi, hükümetin önümüzdeki hafta içinde insansız hava araçlarının operasyonlarına başlamak için çalıştığını söylemesine rağmen, anlaşma kapsamında Türkiye'den alınan insansız hava aracı sayısının belirsizliğini koruduğunu belirtti.

Hükümetin insansız hava araçlarıyla ilgili herhangi bir resmi yorumda bulunmadığını belirten Adhadhi, çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında Maldivler'in bu tür insansız hava araçlarını çalıştırıp çalıştıramayacağını sorguladığını söyledi.

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Haber portalı, "Ancak Savunma Bakanlığı yetkilisi doğrudan yanıt vermeyi reddetti ve yeteneklerin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi" dedi.

TB2 İÇİN GEREKLİ MALZEMELER MADİVLER'E TESLİM EDİLDİ

Ayrıca Maldivler'e teslim edilenlerin Türk şirketi Baykar'ın TB2 drone'ları ve drone'lar için gerekli ekipmanlar olduğu iddia edilen sosyal medya paylaşımlarına da yer verildi.

4 Mart'ta Başbakan Muizzu, ülkesinin, oldukça geniş bir alana sahip olmasına rağmen Münhasır Ekonomik Bölgesi'nin (MEB) kontrolünü sağlamak amacıyla bu ay Maldiv suları için 7/24 bir izleme sistemi kurmaya çalıştığını da duyurmuştu.

Adhadhu daha önce, dronların satın alınması için eyaletin acil durum bütçesinden 37 milyon ABD Doları (1 milyar 178 milyon 450 bin TL) tahsis edildiğini bildirmişti. (patronlardunyasi)