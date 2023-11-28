Bayraktar TB2 SİHA ve İHA düşmana korku salıyor! Selçuk Bayraktar Batı'nın ikiyüzlülüğünü Gazze örneğiyle anlattı: İnsanlık dışı! Karşı karşıyayız
Bayraktar TB2 SİHA'nın dünya genelinde talep edilirken BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar, Gazze'deki soykırım saldırılarla ilgili yorumda bulundu.
BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, T3 Vakfı tarafından İstanbul'da düzenlenen söyleşide, İsrail'in Gazze'deki soykırım saldırılarına değindi.
Ukrayna'da yaşananlar sonrasında tüm dünyanın ayağa kalktığını fakat Gazze'ye özellikle Batı'nın sırtını döndüğünü vurgulayan Bayraktar, "Ukrayna'da bir buçuk senede olanlardan fazlası 1 ay içerisinde oldu. Ateşkes demeyi bile yasakladılar. İnsanlık dışı, faşist bir düzenle karşı karşıyayız." dedi. Bayraktar programda, "Bir Sabah Gelecek Kardan Aydınlık" neşidesine de eşlik etti.
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