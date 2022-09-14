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Ekonomi Bayraktar TB2 SiHA satın almışlardı! Türkiye için 10 milyar euro açıklaması geldi
Ekonomi

Bayraktar TB2 SiHA satın almışlardı! Türkiye için 10 milyar euro açıklaması geldi

Türkiye'den SİHA satın alan Polonya'nın Kalkınma ve Teknoloji Bakanı Waldemar Buda, "Türkiye ile 10 milyar avro ticaret hacmine ulaşacağımızı umuyoruz" açıklamasını yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-09-14 13:44:00 -
Bayraktar TB2 SiHA satın almışlardı! Türkiye için 10 milyar euro açıklaması geldi

Polonya Kalkınma ve Teknoloji Bakanı Waldemar Buda, Türkiye ile potansiyel iş birliği alanları arasında savunma sanayinin büyük önem taşıyacağını söyledi. Türkiye'nin dünyaya ihraç ettiği ilk SİHA platformu olan Bayraktar TB2'ler, dünya havacılık ve savunma sektörü tarafından ilgiyle takip ediliyor. Aralarında Ukrayna, Katar, Azerbaycan ve Polonya'nın da bulunduğu 23 ülke ile ihracat sözleşmesi imzalandı.

Buda, Polonya ajansı PAP'ye yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki savaş ve Çin ile Avrupa arasında emtia taşımacılığının artan maliyetinin, Polonya-Türkiye ilişkilerine yeni bir ivme kazandırdığını belirterek "Türkiye ile potansiyel iş birliği alanları arasında savunma sanayisi büyük önem taşıyacak." ifadesini kullandı.

Waldemar Buda, "Polonya, önemli bir ortağımız olan Türkiye ile özellikle ticaret ve yatırım alanındaki iş birliğine büyük önem vermektedir. Ukrayna'daki savaş, AB'nin Rusya ve Belarus'a uyguladığı ilgili yaptırımlar, aynı zamanda Çin ile Avrupa arasında emtia taşımacılık maliyetinin keskin biçimde artması, Polonya-Türkiye ilişkilerine yeni bir ivme kazandırdı." diye konuştu.

Buda, Türkiye ile 10 milyar avro ticaret hacmine ulaşma konusunda ortak hedef belirlediklerine işaret ederek "Her şey bu hedefe halihazırda bu sene ulaşacağımızı gösteriyor." değerlendirmesini yaptı.

Polonya Kalkınma ve Teknoloji Bakanı Waldemar Buda, Türkiye-Polonya 5. Dönem Düzenli İstişare Toplantıları'na katılmak üzere pazartesi günü Türkiye'ye gelecek.

Türkiye'den SİHA satın almışlardı

Türkiye'nin dünyaya ihraç ettiği ilk SİHA platformu olan Bayraktar TB2'ler, dünya havacılık ve savunma sektörü tarafından ilgiyle takip ediliyor. Aralarında Ukrayna, Katar, Azerbaycan ve Polonya'nın da bulunduğu 23 ülke ile ihracat sözleşmesi imzalandı.

 

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