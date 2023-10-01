Bayraktar TB2 SİHA Romanyalı asker teslimat günü ile ilgili tarihi peş peşe böyle açıkladı!

Romanya, Bayraktar TB2 SİHA tedariki için 321 milyon dolar tutarında bir sözleşme imzalamıştı. Romanyalı General’in açıklamasına göre teslimatlar yakında başlayacak..

Nisan 2023’te Romanya ve Türkiye, Romanya Kara Kuvvetleri’ni donatacak 18 adet Bayraktar TB2 insansız hava aracı (her biri 3 insansız hava aracından oluşan 6 sistem) alımı için 321 milyon dolar değerinde bir sözleşme imzaladı.

Yine Aralık 2022’de Romanya Milli Savunma Bakanlığı ve İsrailli Elbit Systems, Romanya Ordusu için 21 Watchkeeper X insansız hava aracı (her biri 3 insansız hava aracı ve bir komuta merkezinden oluşan 7 sistem) satın almak üzere bir sözleşme imzaladı.

Romonya Savunma Bakanlığı Silahlanma Genel Müdürlüğü Başkanı Tümgeneral Teodor Incicaș, Bayraktar TB2 SİHA’ların teslimatı konusunda işlerin ilerlediğini doğruladı. Incicaş, “Bayraktar programı bu yıl başladı. İlk teslimatlar önümüzdeki yıldan itibaren yapılacak” dedi.

Watchkeeper X’ler silahlı olacak

Incicaș, Kara Kuvvetleri tarafından kullanılacak diğer İHA’larla ilgili olarak da önemli bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre; İsrail’den tedarik edilecek Watchkeeper İHA’lar da silahlı yapıda olacak.

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Watchkeeper’ın Birleşik Krallık Ordusu’na da teslim edildiğinin altını çizen Incicaș, “Sistemin silahlandırılmasını istedik ve silahlandırmak için mühimmat satın alacağız” dedi.

Romanya kendi İHA’larını geliştirmek istiyor

Öte yandan savunmasanayist'e göre: General Incicaș, Romanya’nın kendi insansız hava araçlarına sahip olabileceğini söyledi ve Romanya’nın 100 kilometreye kadar olan mesafeler için başlattığı İHA geliştirme projesine de değindi.

Böylece Romanya, Askeri Teknikler ve Teknolojiler Araştırma Ajansı’nda (MApN’ın bir parçası) yürütülen araştırmaların sonucunda kendi üretim insansız hava araçlarına sahip olmak istiyor.

Incicaș, “Şu anda bu uçakların son test aşamasında olduğumuzu sizden saklamayacağım ve yıl sonuna kadar onaylanmalarını ve ardından üretime geçmelerini umuyoruz. Umarım (yerel olarak geliştirilen insansız hava aracını üretecek olan) Romen şirketleri olacaktır. Askeri Teknikler ve Teknolojiler Araştırma Ajansı tarafından sağlanan belgelere dayanarak bir üretim prosedürü düzenleyeceğiz” dedi.