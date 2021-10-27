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Ekonomi Bayraktar TB2 SİHA için bir ülkeyle daha imzalar atıldı! Sayı 13 oldu
Ekonomi

Bayraktar TB2 SİHA için bir ülkeyle daha imzalar atıldı! Sayı 13 oldu

Bayraktar TB2 SİHA'nın ihraç edilmesi için bir ülke ile daha anlaşıldı. Bu anlaşma ile Bayraktar TB2 SİHA ihraç edilen ülke sayısı 13 oldu.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 21:00:00 - 2021-10-27 21:09:24
Bayraktar TB2 SİHA için bir ülkeyle daha imzalar atıldı! Sayı 13 oldu

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği silahlı insansız hava araçları (SİHA) bir ülkeye daha ihraç edilecek. Baykar Savunma'dan yapılan açıklamaya göre, bu anlaşma ile Bayraktar TB2 SİHA ihraç edilen ülke sayısı 13 oldu.

Suriye, Libya, Dağlık Karabağ ve terörle mücadele operasyonlarında elde ettiği başarılarla adından sık sık söz ettiren, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği SİHA'lar bir ülkeye daha ihraç edilecek.

İhracat sözleşmesi tamamlandı

SİHA'ların geliştiricisi Baykar Savunma tarafından yapılan açıklamada, "Bir ülkeyle daha Bayraktar TB2 SİHA ihracat sözleşmesini tamamladık. Bu anlaşma ile Bayraktar TB2 SİHA ihraç edilen ülke sayısı 13 oldu." denildi. Ancak henüz ülkenin ismi açıklanmadı.

Kırgızistan satın aldığını açıklamıştı

Kırgızistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Kamchybek Tashiev, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA satın aldıklarını açıklamıştı.

Rus basınına konuşan Tashiev, "Sadece beş ülkede bu ekipmandan var ve Kırgızistan da bu ülkeler arasına katılacak." dedi.

Baykar Savunma hangi ülke ile anlaşma sağlandığına dair henüz bir bilgi vermedi. TB2 SİHA'lar; Azerbaycan, Ukrayna, Katar ve Libya gibi ülkelerin envanterinde yer alıyor.

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