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Dünya Bayraktar TB2 alan ülkeden yeni açıklama: Savaş kabiliyeti mükemmel
Dünya

Bayraktar TB2 alan ülkeden yeni açıklama: Savaş kabiliyeti mükemmel

Ukrayna Devlet Araştırma Enstitüsü Bayraktar TB2 SİHA için övgü dolu sözler kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-05 04:42:00 -
Bayraktar TB2 alan ülkeden yeni açıklama: Savaş kabiliyeti mükemmel

Türk SİHA'sı Bayraktar'la ilgili övgü dolu açıklamalara bir yenisi eklendi. Ukrayna Devlet Araştırma Enstitüsü, Bayraktar TB2 ile ilgili test sonuçlarını açıkladı.

Enstitü Bayraktar TB2 için "Savaş kabiliyeti mükemmel" dedi.

Test sonuçları başarılı

Ukrayna Askeri Kuvvetleri ile birlikte yürütülen testlerde, Türk SİHA'sı farklı modern elektronik savaş engellerine tabi tutuldu. Testler için "Olağanüstü derece başarılı sonuçlandı" denildi.

Bayraktar TB2'nin, küresel ölçekteki elektronik savaşlarda, üst düzey performansa sahip olduğu vurgulandı. Türk SİHA'larının her duruma uyum sağladığı açıklandı.

NATO Tatbikatı’nda kullanılmıştı

Ukrayna geçen günlerde, Türkiye'den satın aldığı insansız hava araçlarını NATO'nun Karadeniz'de başlattığı Deniz Meltemi 2021 Tatbikatı'nda kullanmıştı.

Bayraktar TB2'lerin Roketsan'ın ürettiği son teknoloji 'mini akıllı mühimmat' yüklü olması dikkat çekmişti.

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