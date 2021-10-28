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Teknoloji "Bayraktar SİHA" satılan ülke sayısı açıklandı
Teknoloji

"Bayraktar SİHA" satılan ülke sayısı açıklandı

Baykar Savunma, bir ülkeyle daha ihracat anlaşması imzaladı. Söz konusu gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Baykar firması, "Bu anlaşma ile Bayraktar TB2 SİHA ihraç edilen ülke sayısı 13 oldu" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 14:50:00 -
"Bayraktar SİHA" satılan ülke sayısı açıklandı

 

Baykar, Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) Bayraktar TB2'nin yeni bir ülkeye daha ihraç edileceğini duyurdu. Şirketin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, yeni bir ülkeyle Bayraktar TB2 SİHA ihracat sözleşmesinin tamamlandığı kaydedildi.

Paylaşımda ihracatın yapılacağı yeni ülkenin ismi açıklanmazken, şu ifadelere yer verildi:

"Bir ülkeyle daha #BayraktarTB2 SİHA ihracat sözleşmesini tamamladık. Bu anlaşma ile Bayraktar TB2 SİHA ihraç edilen ülke sayısı 13 oldu."


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