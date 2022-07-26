Bayraktar SİHA Rus gemisini ikiye böldü

Rusya Federasyonu’nun işgali sonucu 24 Şubat 2022 tarihinde başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı, tüm yoğunluğuyla devam ediyor. Savaşta Ukrayna Ordusu tarafından aktif olarak kullanılan Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ve MAM-L mühimmatı, muharebe sahasında ilk kez deniz hedefi vurarak önemli bir başarı elde etmişlerdi. Vurulan Raptor Sınıfı Devriye Botlarından bir tanesinin, ikiye ayrıldığı öğrenildi.

Şu ana kadar Baykar Bayraktar TB2 SİHA ve Roketsan MAM-L mühimmatı ile Rus Donanması’nın Karadeniz Filosu’nda görevli en az 2 adet Raptor Sınıfı Devriye Botu ve 1 adet Serna Sınıfı Çıkarma Gemisi’nin vurulduğu biliniyor.

MAM-L mühimmatıyla vurulan Raptor Sınıfı Devriye Botlarından bir tanesi, Rus Donanması tarafından karaya çıkartıldı. Karaya çıkartılan ve sağ tarafından MAM-L mühimmatıyla vurulan botun, büyük ölçüde ikiye ayrıldığı görüntülendi.

MAM-L Mini Akıllı Mühimmat

Yaklaşık 22 kilogram ağırlığa sahip MAM-L mühimmatının, 23 ton ağırlığındaki Raptor Sınıfı bir bota verdiği hasar sosyal medyada da tartışma konusu oldu. Roketsan tarafından milli imkanlarla geliştirilen MAM-L mühimmatı; yarı aktif lazer arayıcı başlığa, 15 kilometre azami menzile ve 1 metre uzunluğa sahiptir.

Zırh delici, yüksek infilaklı parçacık etkili veya termobarik harp başlığı ile teçhiz edilebilen MAM-L mühimmatı, 2015 yılından beri kullanılıyor. Türkiye’nin ilk SİHA mühimmatı olan MAM-L’den, şu ana kadar binlerce adet üretildiği ve 10’dan fazla ülke tarafından halihazırda kullanımda olduğu biliniyor.

Oldukça hafif olması sebebiyle faydalı yük kapasitesinin düşük olduğu hava platformları tarafından rahatlıkla kullanılabilen MAM-L mühimmatı, L-UMTAS Anti-Tank Füzesi üzerinden geliştirildi. Safkan bir anti-tank mühimmatı üzerinden geliştirilen MAM-L, bu sebepten ötürü ağır zırhlı hedeflere dahi nüfuz edebiliyor. Öte yandan Roketsan tarafından geliştirilen bir diğer SİHA mühimmatı olan MAM-T ise Mark-81 Genel Maksat Bombası benzeri bir hasar oluşturabiliyor.

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