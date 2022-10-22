Bayraktar KIZILELMA'da kullanılacak! Çakır Füzesi için tarih verildi

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, katıldığı bir programda milli hava savunma sistemi çalışmaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin bu konuda çok iyi bir noktaya ulaştığını belirten İkinci, "Aslında biraz hava savunma konseptinden bahsetmek lazım. Katmanlı bir şekilde, aynen bir lahana gibi, birbirini örten sistemlerin beraber çalıştığı sistemi ifade ediyor. Bunların hepsini bir araya getirdiğinizde katmanlı bir hava savunma sistemi elde etmiş oluyorsunuz. Her biri ayrı teknoloji getiren noktalardan. Sadece Roketsan'ın değil, tüm şirketlerimizin çalışmalarıyla Türkiye çok iyi bir noktaya ulaştı. Bunun ucu açık, devamlı üzerine kabiliyet koyabileceğiniz bir yapı olması lazım" ifadelerini kullandı.

Bayraktar KIZILELMA

"Atmaca Gemisavar Füzesi"nin kısa bir zaman önce TSK envanterine girdiğini hatırlatan İkinci, şöyle devam etti:

"Ülkemize gelebilecek tehditlere karşı kullanılabilecek sistemlere sahibiz. Atmaca'nın küçük kardeşi, Roketsan'ın yaramaz çocuğu diyoruz; hedefini her ne koşulda olursa olsun bulabilecek bir sistem. Bütün platformlardan kullanılacak bir sistem ortaya çıkacak. Çakır'ın yıl sonunda ilk atışlı testi yapılacak. Kızılelma'dan da kullanılacak. Deniz araçlarında da ciddi çalışmalar ortaya koyuluyor. Başarıyla bir gemisavar füzesi olarak Çakır kullanılacak."

ÇAKIR Gemisavar Füzesi

Akıllı mühimmat çalışmalarına da değinen İkinci, "MAM-L dünyada kendi alanındaki en önde giden mühimmatlardan biridir. 16 kilometrenin üzerinde bir menzile sahip. MAM ailesi SİHA'ların ana vurucu gücü. Bu ürünlerin her biri geliştirilmeye devam ediliyor" diye konuştu.

"SİPER Uzun Menzilli Hava Savunma Sistemi"nde çalışmaların devam ettiğinin bilgisini paylaşan İkinci şunları kaydetti:

"Uzay yarışı ülkemizin hak ettiği noktada olmadığı bir yarış. Uzaydaki sistem konusunda ciddi bir yarışın global düzeyde olduğunu görüyoruz. Kendisini geliştirmek isteyen tüm ülkelerin yatırım yaptığı bir alan. Uzaya Türkiye'nin bağımsız erişmesi görevi verildi. Bu zamana kadar Roketsan birçok teknolojiyi hayata geçirdi. Biz kendi teknolojimizle uzaya erişen ilk aracımızı yaptık. 2018'de 130 kilometrelik uzay sınırı aşıldı. 2023'te Türkiye uzayda 300 kilometreye ulaşmayı hedefliyor."