Bayraktar Kızılelma, Türkiye'nin ilk muharip insansız savaş uçağı! KIZILELMA'da dikkat çeken detay!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ufkun ötesindeki hayal dediği "KIZILELMA", binlerce Türk gencinin emeğiyle gerçek oldu. Muharip İnsansız Uçak Sistemi yani MİUS projesi ilk kez 2021'de duyuruldu. Tüm Türkiye'yi heyecanlandıran tasarımlar, 20 Temmuz 2021'de paylaşıldı. 12 Mart 2022'ye gelindiğinde ise MİUS'a KIZILELMA ismi verildi. Çalışmalar hızlandı. Geçen yılki TEKNOFEST'te, ilk kez halka açık sergilendi.

KIZILELMA'nın ilk uçuşunu Cumhuriyetin yüzüncü yılında yapması planlanıyordu. Ancak fedakarca çalışan ekibin gayretleriyle gökyüzüyle buluşma tarihi öne çekildi. 20 Kasım 2022'de koşu testini tamamlayan KIZILELMA, 14 Aralık 2022'de teker kesti.

"HÜRRİYETİN İFADESİ KIZILELMA"

Selçuk Bayraktar, "Oyun kurucu olarak biz varız. Hürriyetin ifadesi KIZILELMA, yüz yıllardır pranga vurulmamış medeniyetin ifadesi KIZILELMA. Bu anlamda çok önemliydi bu uçuş" dedi.

Türkiye, insansız hava araçlarıyla yakaladığı dünya çapındaki başarıyı, yeni nesil insansız savaş uçağı KIZILELMA ile taçlandırdı. Bir nevi, yeni nesil savaş uçağı teknolojisine kapı aralandı.

KIZILELMA'DA DİKKAT ÇEKEN F-16 DETAYI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "KIZILELMA'mızda şu anda var mı? Evet... Ve seri üretimini de başladıktan sonra bunlar F-16'nın taşıdığı bombayı taşıyacak" ifadelerini kullanmıştı. KIZILELMA, 6 bin kilogram maksimum kalkış ağırlığı ile bin 500 kilogram faydalı yük taşıyabilecek. Radarda düşük görünürlük ve yüksek manevra gibi kabiliyetleriyle öne çıkıyor.

5 SAAT HAVADA KALABİLİYOR

35 bin fit irtifaya çıkabilen KIZILELMA, 5 saat havada kalabiliyor.Türk gençlerinin imzasını taşıyan proje, milli füze sistemleri ve teknolojileriyle de destekleniyor.

Havadan havaya füze sistemleri Bozdoğan ve Gökdoğan ile, havadan karaya füze sistemleri Cirit, Bozok ve Som kullanılabilecek. TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilere de inip kalkabilecek. Yerli ve milli sistemlerle donatılan KIZILELMA'nın 2023'ün sonuna doğru seri üretilmesi hedefleniyor.(TRT )