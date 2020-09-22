Bayraktar İHA'larla ilgili en kritik soruyu canlı yayında cevapladı!

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, gazeteci Cüneyt Özdemir'in Youtube üzerinden yaptığı yayına katıldı. Bayraktar, bu yayında İHA'larla ilgili önemli açıklamalarda bulunurken, en kritik soruyu da cevapladı.

"Tümüyle yerli"

Gazeteci Cüneyt Özdemir, canlı yayında Bayraktar'a İHA'larla ilgili en çok merak edilen soruyu sordu. Özdemir, "Bu yaptığınız araçların, yazılımları Türk mühendislere mi ait?, teknik parçayı Türkiye'de mi üretiyorsunuz?, Motoru Türkiye'de mi üretiliyor? yani yüzde yüz Türk malı mı yoksa çeşitli malzemelerin Türkiye'de birliştirildiği bir yapıdan mı bahsediyoruz?" dedi. Soru üzerine konuşan Bayraktar, yazılımın yerli olmadığı durumda bu teknolojiye hakim olmanın mümkün olmadığını belirterek "Dolayısıyla bütün bunların sistemleri, alt sistemleri, özellikle uçuş kontrol bilgisayarları en kritik aksamları. Bunların hepsi, tümüyle milli.' ifadelerini kullandı.