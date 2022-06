Bayraktar heyecanlandıran gelişmeyi duyurdu!

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AKINCI kendine ait olan milli havacılık irtifa rekorunu tekrar kırdı: 45.118 ft." açıklamasında bulundu.

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA, kendisine ait milli havacılık irtifa rekorunu 45.118 feet'e (13.716 metre) taşıyarak üçüncü kez kırdı.

Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) 2 adet 750 beygir motor ile donatılan modeli Bayraktar AKINCI B, kendisine ait olan milli havacılık irtifa rekorunu daha yükseğe taşıdı.

Kendisiyle yarışıyor

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmek üzere Savunma Sanayii Başkanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı heyetleri huzurunda dayanım, yüksek irtifa ve yüksek hız testleri gerçekleştirmek için 21 Haziran 2022 tarihinde saat 19:31'de havalanan Bayraktar AKINCI B, kendisine ait olan milli bir hava aracıyla ulaşılan en yüksek irtifa rekorunu yeniden kırdı. Test kapsamında 45.118 feet (13.716 metre) irtifaya kadar yükselen Bayraktar AKINCI B, 20 saat 23 dakikalık uçuşun ardından Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'ndaki Bayraktar AKINCI Uçuş, Eğitim ve Test Merkezi'ne döndü.

İrtifa rekorunu 3 defa kırdı

Bayraktar AKINCI TİHA'nın 2 adet 450 beygirlik motor konfigürasyonuyla görev yapan Bayraktar AKINCI A modeli, 8 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilen test kapsamında 38.039 feet irtifaya çıkarak rekor kırmıştı. Bayraktar AKINCI B modeli ise 11 Mart 2022 tarihinde 40.170 feet irtifaya çıkarak kendine ait rekoru daha yükseğe taşıdı. 22 Haziran 2022 tarihinde ise 45.118 feet irtifaya çıkan Bayraktar AKINCI B, üçüncü kez irtifa rekoru kırmış oldu.

6406 ilometre yol katetti

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek Bayraktar AKINCI B'lerin kabul faaliyetleri için Bayraktar AKINCI Uçuş, Eğitim ve Test Merkezi'nde bulunan Savunma Sanayii Başkanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı heyetleri de bu tarihi anlara tanıklık etti. AKINCI B, yüksek hız denemelerinin de gerçekleştirildiği 20 saat 23 dakika süren uçuş boyunca toplam 6406 kilometre yol katettikten sonra test faaliyetini başarıyla tamamladı.

Akıncı ilk kez Anadolu Kartalı'nda

Bayraktar AKINCI B, halihazırda devam eden test faaliyetlerinin yanı sıra eş zamanlı olarak Anadolu Kartalı Tatbikatı'nda da görev alıyor. Rekor uçuşunun gerçekleştirildiği sıralarda Doğu Akdeniz'de tatbikat kapsamındaki senaryoda görev uçuşunu gerçekleştiren Bayraktar AKINCI, böylece Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdiği 29 Ağustos 2021 tarihinden itibaren ilk kapsamlı Hava Kuvvetleri tatbikatında boy göstermiş oldu.

Batman'dan kalkıp Ege'deki hedefleri vurdu

Bayraktar AKINCI TİHA, yine Haziran ayı içerisinde İzmir Seferihisar'da icra edilen EFES-2022 Müşterek Atışlı Fiili Tatbikatı'nda Batman'da konuşlu olduğu üsten kalkış yaparak Seferihisar'daki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde belirlenen hedeflere atışlarını başarıyla gerçekleştirmiş ve Batman'daki üssüne geri dönmüştü.

İhracat görüşmeleri sürüyor

Bayraktar AKINCI TİHA için şimdiye kadar 4 ülkeyle, Bayraktar TB2 SİHA için ise 22 ülke ile ihracat sözleşmesi imzalandı. Yapılan sözleşmeler kapsamında Bayraktar TB2 SİHA'ların teslimatları sürerken, Bayraktar AKINCI TİHA ve yer sistemlerinin 2023 yılından itibaren periyodik olarak teslim edilmesi hedefleniyor. 2021'de 664 milyon dolarlık S/İHA sistemi ihracatı gerçekleştiren Baykar, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan verilere göre savunma ve havacılık alanında en çok ihracat yapan firma oldu. Milli TİHA Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2 SİHA'ya ilgi duyan birçok ülke ile görüşmeler devam ediyor.

Selçuk Bayraktar da sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bayraktar şu ifadeleri kullandı:

Sevdamız kuşun kanadında, Hayat sırrının suyunu bulutların zirvesinde ararken. #AKINCI kendine ait olan milli havacılık irtifa rekorunu tekrar kırdı: 45.118 ft #AKINCI broke its own previous record again for an altitude acheived by a native-made aircraft in Türkiye: 45,118 ft.