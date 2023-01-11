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Teknoloji Bayraktar DİHA'dan müthiş haber! Başarıyla tamamladı
Teknoloji

Bayraktar DİHA'dan müthiş haber! Başarıyla tamamladı

Baykar firması, "Bayraktar Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı"nın (DİHA) 8 bin feet operasyonel irtifa uçuş testini başarıyla tamamladığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-01-11 17:08:00 - 2023-01-11 17:09:10

Baykar, Bayraktar DİHA'nın 8 bin feet operasyonel irtifa uçuşu gerçekleştirdiği görüntüleri resmi Twitter hesabından paylaştı.

Milli Teknoloji Hamlesi etiketiyle paylaşılan görüntüde, "Bayraktar DİHA 8 bin feet operasyonel irtifa uçuşu" ifadesi yer aldı.

İlk kez TEKNOFEST'te sergilenen Bayraktar DİHA, keşif ve istihbarat görevleri için faaliyetler yürütebilecek Taktik İHA sınıfında bir hava aracı olarak öne çıkıyor.

DİHA, otomatik seyir uçuşu, otonom kalkış, otonom iniş ve yarı otonom seyir uçuşu yapabiliyor.

150 kilometreye kadar haberleşme menziline sahip Bayraktar DİHA'nın düşük yakıt tüketimli benzinli motoru, yüksek dayanım süresi sunuyor.

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