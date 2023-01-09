Bayraktar DİHA göklerde! Kritik testi geçti

Baykar Savunma tarafından milli ve özgün üretilen Bayraktar DİHA, 8000 feet Operasyonel İrtifa Uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

Baykar Diha Nedir?

Bayraktar Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı (DİHA), keşif ve istihbarat görevleri için faaliyetler yürütebilecek Taktik İHA sınıfında bir hava aracıdır.

Araç, otomatik seyir uçuşu, otonom kalkış, otonom iniş ve yarı otonom seyir uçuşu yapabilmektedir. Bayraktar DİHA, elektrik motorlarıyla kalkış yaptıktan sonra seyir uçuş moduna geçecek, seyir uçuş modunda sadece yakıt motoru aktif halde bulunacaktır. İniş modu için dikey iniş, gövde üzerine iniş ve paraşütlü iniş olmak üzere üç farklı opsiyon bulunmaktadır. Hava aracı, otomatik rota takibi, hedef takibi, çember atma ve eve dönüş modlarını gerçekleştirebilen uçuş kontrol sistemine sahiptir.

Temel uçuş performans kriterleri

150 Kilometre Haberleşme Menzili

45-50 Knot Seyir Hızı

80 Knot Maksimum Hız

9000 Feet Operasyonel İrtifa

15000 Feet İrtifa Tavanı

12 Saat Havada Kalma Süresi

5 Metre Kanat Açıklığı

1.5 Metre Uzunluk

Dikey İniş Kalkışlı

5 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi

50 Kilogram Azami Kalkış Ağırlığı

Gelişmiş Özellikler