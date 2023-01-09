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Teknoloji Bayraktar DİHA göklerde! Kritik testi geçti
Teknoloji

Bayraktar DİHA göklerde! Kritik testi geçti

Türkiye'nin savunma sanayii alanında çığır açan şirketi Baykar Savunma, yeni insansız hava aracı Bayraktar DİHA'nın kritik testi geçtiğini paylaştığı video ile duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-01-09 21:34:00 -

Baykar Savunma tarafından milli ve özgün üretilen Bayraktar DİHA, 8000 feet Operasyonel İrtifa Uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

Baykar Diha Nedir?

Bayraktar Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı (DİHA), keşif ve istihbarat görevleri için faaliyetler yürütebilecek Taktik İHA sınıfında bir hava aracıdır.

Araç, otomatik seyir uçuşu, otonom kalkış, otonom iniş ve yarı otonom seyir uçuşu yapabilmektedir. Bayraktar DİHA, elektrik motorlarıyla kalkış yaptıktan sonra seyir uçuş moduna geçecek, seyir uçuş modunda sadece yakıt motoru aktif halde bulunacaktır. İniş modu için dikey iniş, gövde üzerine iniş ve paraşütlü iniş olmak üzere üç farklı opsiyon bulunmaktadır. Hava aracı, otomatik rota takibi, hedef takibi, çember atma ve eve dönüş modlarını gerçekleştirebilen uçuş kontrol sistemine sahiptir.

Temel uçuş performans kriterleri

  • 150 Kilometre Haberleşme Menzili
  • 45-50 Knot Seyir Hızı
  • 80 Knot Maksimum Hız
  • 9000 Feet Operasyonel İrtifa
  • 15000 Feet İrtifa Tavanı
  • 12 Saat Havada Kalma Süresi
  • 5 Metre Kanat Açıklığı
  • 1.5 Metre Uzunluk
  • Dikey İniş Kalkışlı
  • 5 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi
  • 50 Kilogram Azami Kalkış Ağırlığı

Gelişmiş Özellikler

  • Tam Otomatik Uçuş Sistemi
  • Sensör Füzyonu Yardımlı Tam Otonom
  • Otonom Kalkış ve İniş Sistemi
  • Yarı Otonom Uçuş Modu
  • Hataya Dayanıklı Sistem Mimarisi
  • Üç Yedekli Uçuş Kontrol Sistemi
  • Yedekli Servo Eyleyiciler
  • Elektro-Optik (EO) Kamera Modülü
  • Kızılötesi (IR) Kamera Modülü
  • Lazer Mesafe Ölçer
  • Lazer İşaretleyici
  • Dijital Veri ve Video Link 

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