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Ekonomi Bayraktar akıncı TİHA 30 bin feetin üstüne çıktı
Ekonomi

Bayraktar akıncı TİHA 30 bin feetin üstüne çıktı

Bayraktar AKINCI TİHA’nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) PT-1 olarak adlandırılan ilk prototipi, Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama Testi’ni başarıyla tamamladı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde Baykar tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen prototip takdir topladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-23 09:47:00 -
Bayraktar akıncı TİHA 30 bin feetin üstüne çıktı

PT-1, Çorlu Hava Meydan Komutanlığı’nda yer alan Bayraktar AKINCI Uçuş ve Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama Testi kapsamında saat 06.16’da havalandı. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar’ın yönetiminde gerçekleştirilen ve 30 bin feet irtifanın (Yaklaşık 9.15 kilometre) geçildiği uçuş 3 saat 22 dakika sürdü. PT-1, gökyüzünde gerçekleştirilen testlerin ardından saat 09.38’de başarıyla indi. İki prototiple devam eden testlerde Bayraktar AKINCI TİHA, beşinci başarılı uçuşunu yaptı.

Bu arada Sivas’ta faaliyet gösteren ASELSAN Hassas Optik Üretim Tesisi’nde üretilen 14 adet zırhlı araç periskobu ve 50 adet tabanca refleks nişangâhının firmalara teslimi yapıldı. 

Öte yandan; HAVELSAN, Milli Muharip Uçağı projesine girme kararı aldı. Hem havada hem de karada iddialı olduklarını anlatan Genel Müdür Mehmet Akif Nacar, insansız ve robotik sistemler konusunda sürü zekâlı sistemler üzerinde yoğunlaştıklarını ifade etti.

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