Bayraktar Akıncı İHA! Ukrayna'daki Bayraktar TB2 fabrikası o tarihte açılacak diyerek duyurdular!

Baykar, insansız hava aracı ihracatını hızlandırmak ve küresel pazarda daha fazla müşteriye ulaşmak için Ukrayna’ya İHA fabrikası kuruyor. Bayraktar TB2 ve AKINCI İHA modellerinin üretileceği fabrikanın açılış tarihi hakkında bilgi paylaşıldı.

Fabrika 2025'te üretime başlayacak

Baykar CEO’su Haluk Bayraktar, Ukrayna’ya inşa edilecek fabrikanın 2025 yılında açılacağını duyurdu. İnşa çalışmaları devam eden fabrikaya gelecek ay elektriğin verilmesi bekleniyor. 95,5 milyon dolarlık yatırımla inşa edilecek tesis, Baykar'ın Ukrayna'daki şirketi olan LLC Avia Ventures çatısı altında faaliyet gösterecek.

Kurulan şirketin Ukrayna'da lisans alan ilk ve tek yabancı şirket olduğunu vurgulayan Haluk Bayraktar, "LLC Avia Ventures şirketimiz 2019 yılında Kiev'de tescil edildi. Geçen yılın başlarında askeri ürünlerin ithalatı ve ihracatı için lisans aldı. Şu ana kadar ülkede, yabancı bir yatırımcı tarafından kurulan ve savunma sistemleri lisansına sahip ilk ve tek şirket." dedi.

2022’nin Şubat ayında Türkiye ile Ukrayna hükümeti arasında, havacılık ve uzay sanayinde iş birliği yapılmasına yönelik iş birliği anlaşması imzalanmıştı. Anlaşmaya göre Ukrayna, Türk yatırımcılara Ocak 2035’e kadar vergi ve gümrük teşvikleri sağlayacak.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ukrayna’da üretim için Türkiye’den izin alındığını açıklayan Haluk Bayraktar, "Baykar'ın TB2 ve Akıncı insansız hava araçlarını Ukrayna'da tamamen üretmek için Türkiye'den lisans izinlerini aldık" dedi. Tesisin inşası için planlanıyor.

İlginizi çekebilir→ Rus Hava Kuvvetleri'ne Su-35 savaş uçağı teslimatı yapıldı! Rusya resmen kabul etti → TIKLAYINIZ

İlginizi çekebilir→ Türkiye kararı verdi: F-16 görüşmesinde taraflar ile fikir birliğine vardı! Türkiye’nin NATO durumu → TIKLAYINIZ