Türkiye kararı verdi: F-16 görüşmesinde taraflar ile fikir birliğine vardı! Türkiye’nin NATO durumu

Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Stratejik Mekanizma Diyaloğu’nda Türkiye’nin F-16 filosunun modernizasyonu talebine ilişkin ilerlemeleri ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından, Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Stratejik Mekanizma Diyaloğu hakkında ortak açıklama yayımlandı.

Açıklamaya göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar ve ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland 23 Haziran’da Washington'da düzenlenen Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması Diyaloğu’nun beşinci toplantısına başkanlık etti. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlıkları yetkililerini içeren kurumlararası heyetler tarafından temsil edildi.

Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri, NATO üyesi ve ortak ülkeler olarak, karşılıklı çıkar alanlarında iş birliğini daha da derinleştirme taahhütlerini yineledi. Taraflar, ikili siyasi, savunma ve güvenlik istişarelerini her seviyede genişletmeyi ve kapsamlı ortaklıklarını her iki ülkenin de stratejik çıkarları doğrultusunda güçlendirmeyi taahhüt etti. Taraflar, Türkiye-ABD savunma ve güvenlik iş birliğinin bölgesel barışa katkıda bulunduğu konusunda fikir birliğine vardı ve Türkiye’nin F-16 filosunun modernizasyonu talebine ilişkin ilerlemeleri ele aldı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından, Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Stratejik Mekanizma Diyaloğu hakkında ortak açıklama yayımlandı.

Açıklamaya göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar ve ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland 23 Haziran’da Washington'da düzenlenen Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması Diyaloğu’nun beşinci toplantısına başkanlık etti. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlıkları yetkililerini içeren kurumlararası heyetler tarafından temsil edildi.

Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri, NATO üyesi ve ortak ülkeler olarak, karşılıklı çıkar alanlarında iş birliğini daha da derinleştirme taahhütlerini yineledi. Taraflar, ikili siyasi, savunma ve güvenlik istişarelerini her seviyede genişletmeyi ve kapsamlı ortaklıklarını her iki ülkenin de stratejik çıkarları doğrultusunda güçlendirmeyi taahhüt etti. Taraflar, Türkiye-ABD savunma ve güvenlik iş birliğinin bölgesel barışa katkıda bulunduğu konusunda fikir birliğine vardı ve Türkiye’nin F-16 filosunun modernizasyonu talebine ilişkin ilerlemeleri ele aldı.

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Heyetler, Vilnius, Litvanya’da, 11-12 Temmuz’da düzenlenecek müteakip NATO Zirvesi’ne yönelik hazırlıkları gözden geçirdi. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri, NATO’nun Açık Kapı Politikası’na desteklerini teyit etti. Her iki taraf da Finlandiya’nın NATO üyeliğini memnuniyetle karşılayarak, bunun İttifak’ın güçlendirilmesine önemli katkı verdiği hususunda anlayış birliğine vardı. Taraflar, NATO’nun caydırıcılığının daha da artırılmasının yollarını incelemiş ve Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan Üçlü Mutabakat’ın uygulanması ile İsveç’in İttifak’a üyelik sürecini ele aldı.

Doğu Akdeniz’de her iki taraf da iş birliği ve bölgesel kapsayıcılık ilkeleri temelinde, istikrar ve diyaloğun korunmasına bağlılıklarını tekrar teyit etti.

Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri, Rusya’nın kabul edilemez savaşı karşısında, Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan desteklerini yineledi. Taraflar, BM Şartı’ndaki ilkeler temelinde Ukrayna’da adil ve kalıcı bir barışın temini için yakın şekilde çalışmayı taahhüt etti. ABD, Türkiye’nin BM ile iş birliği içinde, dünya genelinde gıda fiyatlarının istikrara kavuşmasına yardımcı olan Karadeniz Tahıl Girişimi’nin uzatılmasına yönelik çabalarını takdir etti.

Taraflar, ikili ticaretin istikrarlı şekilde artmasından duydukları memnuniyeti ifade etti. Taraflar, fırsatlardan istifade edilmesi, dayanıklı tedarik zincirlerinin kuvvetlendirilmesi ve bilim ile teknoloji alanında iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla ekonomik ortaklıklarını ilerletmeye olan taahhütlerini yineledi. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında enerji alanındaki düzenli istişareleri memnuniyetle karşılayarak, bölgesel ortaklıklar marifetiyle küresel enerji güvenliğine katkı sağlama ve sivil nükleer enerji dahil, sürdürülebilir temiz enerji alanında işbirliğini ilerletme konularında karşılıklı isteklerini ve ortak hedeflerini beyan etti. Küresel enerjideki güncel durumun ortaya koyduğu sınamalar karşısında, İklim ve Enerji Diyaloğu kurulmasını taahhüt etti.

Taraflar, Türkiye-ABD işbirliğinin diğer bölgelerde de ilerletilmesine yönelik somut ortak çabaları ele alarak, DEAŞ ve PKK dahil, terörizmin her tür ve tezahürüyle mücadeleye yönelik taahhütlerini yineledi. Taraflar, terör örgütleri ve terörizmin kökünde yatan sebeplerle mücadele konusunda yakın iş birliğini sürdürmeye bağlılıklarını teyit etti.

Her iki heyet de Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında, Stratejik Mekanizma Diyaloğu kapsamındakiler dahil olmak üzere, karşılıklı üst düzey ziyaretler yoluyla ikili, bölgesel ve küresel meselelere dair diyaloğun devamının kritik önem taşıdığı hususunda mutabık kaldı.

Taraflar, Stratejik Mekanizma Dışişleri Bakanları toplantısının hazırlıkları üzerinde çalışmayı taahhüt etti.

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