Bayraktar: 6 sondaj ve 2 sismik gemiyle dünyanın dördüncü büyük enerji filosuna sahibiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin 6 sondaj ve 2 sismik araştırma gemisiyle dünyanın dördüncü büyük enerji filosuna sahip olduğunu açıkladı. Bayraktar, açıklamasını Preveze Deniz Zaferi'nin 488'inci yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla resmi sosyal medya hesabından yaptı.

Filoda Fatih, Yavuz, Kanuni, Abdülhamid Han, Çağrı Bey ve Yıldırım sondaj gemileri ile Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis sismik araştırma gemileri yer alıyor. Su altı inşaat ve operasyon destek gemileri de filoya dahil.

Karadeniz'de 5 sondaj gemisi çalışıyor

Halihazırda 5 sondaj gemisi, Karadeniz'deki doğal gaz üretimini artırmak için çalışıyor. Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi de bölgedeki sismik çalışmalarını sürdürüyor.

Osman Gazi Yüzer Üretim Platformunun yıl sonuna kadar devreye alınmasıyla birlikte Karadeniz'deki doğal gaz üretiminin iki katına çıkarak 20 milyon metreküp seviyesine ulaşması hedefleniyor.

Çağrı Bey, CURAD-1 kuyusunda 7 bin 500 metreyi hedefliyor

Çağrı Bey Sondaj Gemisi, Somali'deki sondaj çalışmalarına devam ediyor. CURAD-1 kuyusunda çalışan gemi, 7 bin 500 metre derinliği hedefliyor. Türkiye'nin bir diğer sismik araştırma gemisi Oruç Reis ise Akdeniz'de çalışmayı sürdürüyor.

Bayraktar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"1538 yılında Barbaros Hayreddin Paşa komutasındaki donanmamızın Akdeniz'de kazandığı zafer, bugün Mavi Vatan'da yürüttüğümüz enerji bağımsızlığı mücadelemize ilham vermeyi sürdürüyor. Ecdadımızın Preveze'de yazdığı destanı, kurduğumuz dev enerji filosuyla taçlandırıyoruz. Adını Kaptan-ı Derya'dan alan sismik araştırma gemimizin de aralarında bulunduğu 6 sondaj ve 2 sismik araştırma gemimizle bugün dünyanın dördüncü büyük enerji filosuna sahibiz."

Bakan Bayraktar, mesajını "Şanlı tarihimizden aldığımız ilhamla kendi gemilerimiz, kendi mühendislerimiz ve kendi ekipmanlarımızla 'Enerjide Tam Bağımsız Türkiye'yi inşa edene dek çalışacağız" sözleriyle sürdürdü ve "Akdeniz'i bir Türk gölüne çeviren şanlı Preveze Deniz Zaferi'nin 488'inci yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kutlu olsun" dedi.