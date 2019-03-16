Bayraklı’da halk müziği konseri

Bayraklı Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, türkülerle dolu gecede müzikseverlerin keyifli anlar yaşattı. Halk Müziğinin güçlü sesi Hüseyin Turan’ın konuk sanatçı olarak sahne aldığı etkinlikte birbirinden güzel türküler tek bir ağızdan seslendirildi.

Tepekule Kongre ve Kültür Merkezi Anadolu Salonu’nda düzenlenen konsere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Konserin ilk bölümünde 25 kişilik saz ekibi eşliğinde Şef Dr. Zeynel Demir’in yönettiği 75 kişilik dev belediye korosu; Elazığ, Kerkük ve Şanlıurfa yörelerine ait birbirinden güzel türkülerle beğeni topladı. Unutulmaz eserleri ustalıkla seslendiren koronun performansı ayakta alkışlandı. İkinci bölümde Türk Halk Müziğinin güçlü sesi Hüseyin Turan konuk sanatçı olarak sahneye çıktı. Turan seslendirdiği türkülerle salonu dolduran sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Turan’a bağlamadan curaya, kavaldan kabak kemaneye kadar birçok saz eşlik etti. Konser 10. Yıl ve İzmir Marşı ile son buldu. Vatandaşlar ellerindeki Türk bayrakları ile marşlara eşlik etti.