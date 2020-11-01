İzmir’de yaşanan depremin ardından kiralık evlere taleplerin artması üzerine, fırsatçılar kiraları yüzde 25 oranında artırdı.

Fırsatçılar büyük tepki çekerken, duyarlı yurttaşlar sosyal medyada ise 'Evimiz var ihtiyaç sahipleri ücretsiz oturabilir' paylaşımları yapıyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüyle ortaya çıkan durum, "Bu kadar da olmaz" dedirtti.

Bayraklı kiralık ev fiyatları

22 Ekim 2020 tarihinde 2 bin 100 lira olan kira bedeli, sadece 9 gün sonra depremin etkisiyle 2 bin 650 liraya çıkarıldı.

Bayraklı ilçelerinde bulunan kiralık ev fiyatları ise 700 TL ile 10.000 TL arasında değişiyor.

Bayraklı ilçesi nüfus ve özellikleri

Bayraklı, Türkiye'nin İzmir ilinin bir ilçesidir. İlçenin kuzeybatısında ve kuzeyinde Karşıyaka, doğusunda ve güneyinde Bornova, güneybatısında Konak ilçeleri, batısında İzmir Körfezi bulunmaktadır. 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun'a göre, Bayraklı 6 Mart 2008 tarihinde İzmir'in ilçesi olmuş, ilgili kanun 22 Mart 2008 tarihli ve 26824 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. İzmir'in yeni kent merkezi olan ilçede yapımı biten, devam eden ve proje hâlinde olan gökdelenler bulunmaktadır.

Bayraklı'nın yüzölçümü 30 km2'dir. İlçenin kuzeybatısında ve kuzeyinde Karşıyaka, doğusunda ve güneyinde Bornova, güneybatısında Konak ilçeleri, batısında İzmir Körfezi bulunmaktadır.