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Bayrak krizi büyüyor! 24 saat süre verildi

Irak merkezi hükümetine bağlı Terörle Mücadele Polis Gücü, Kerkük'te bulunan parti binalarına tekrar bayrak asan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bayrakların indirmesi için 24 saat süre verdi.

10 Ocak 2019 Perşembe 20:11
Bayrak krizi büyüyor! 24 saat süre verildi

Irak merkezi hükümetine bağlı Terörle Mücadele Polis Gücü, Kürdistan Yurtseverler Birliği'ne (KYB) Kerkük'teki parti binalarına astığı Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayraklarını indirmesi için 24 saat süre verdiklerini açıkladı.

Açıklama yapan Terörle Mücadele Polis Gücü 2.Tümen Komutanlığı Basın Sorumlusu Muntazar es-Saidi, "Bayrakların indirilmesi için KYB'ye 24 saat süre verdik" dedi.

Kerkük'teki krizin devam etmesinin kentteki istikrarın bozulmasına yol açacağını ve buna izin vermeyeceklerini söyleyen Saidi, "Kentin istikrar ve güvenliği önceliğimizdir" ifadesini kullandı.

İki gün önce Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) Kerkük'teki parti binalarına IKBY bayrakları asmasıyla başlayan gerginlik üzerine, Kerkük Valiliği Irak merkezi hükümetinden takviye birlik talebinde bulunmuştu.

KYB'nin parti binalarına bayrak asması

Süleymaniye merkezli KYB, önceki gece Kerkük kent merkezinde bulunan ve bir yıldan uzun süredir indirdiği IKBY bayraklarını yeniden astı.

Bayrakların asıldığı görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşan KYB, Kerkük'ün tartışmalı bölgeler arasında yer aldığını ve bayrak asma hakkının olduğunu savundu.

Gelişmenin hemen ardından güvenlik güçleri sokak ve caddelere asılan IKBY bayraklarını indirirken, parti binasına asılanlara dokunmadı.

 

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Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 20:11
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