‘Bayrağı Yakala’mak için 161 takım kıyasıya yarıştı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ve STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz’ün katıldığı etkinlikte katılımcılar, 24 saat boyunca, CTF için oluşturulan siber ortamda, kriptoloji, tersine mühendislik, web ve mobil uygulamalar gibi konularda, kasıtlı olarak yaratılan sistem açıklarını bulmaya çalıştılar. Online olarak kurgulanan etkinlikte Türkiye’nin yaklaşık 40 ilinden ve farklı üniversitelerden, yurt dışından da İrlanda, Avusturya, İspanya, Azerbaycan’dan katılımcı ağırlandı. Etkinlikte 583 yarışmacı ve 161 takım mücadele ederken, dereceye giren takımlar ödüllendirildi.