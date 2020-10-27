Baymak'tan yeni BYH hidrofor serisi

İSTANBUL (AA) - Baymak'ın yeni BYH serisi, büyük konut, hastane, otel gibi projelerin basınçlı su ihtiyaçlarını karşılıyor.

Baymak'tan yapılan açıklamaya göre, firma, mevcut hidrofor ailesine yeni eklenen BYH serisinde çok katlı ve daireli yaşam alanlarının su ihtiyaçlarına yüksek teknolojisi ile karşılık veriyor.

Yeni BYH serisi hidroforlar, pompa başı 36 metreküp/saat debi ile toplam 108 metreküp/saat su ihtiyacına ve 15 bara kadar olan modelleri ile 30 kata kadar olan proje ve su ihtiyaçlarına yüksek kapasite özellikleriyle çözüm buluyor.



Uzun ömürlü, dayanıklı ve sessiz çalışma prensibi ile öne çıkan yeni BYH hidrofor serisi, uzun yıllar sürecek konfor için fan difüzör dahil komple paslanmaz çelik konstrüksiyona sahip pompalarıyla kullanıcılara yüksek verim ve enerji tasarrufu avantajlarını bir arada sunuyor.



Yeni BYH hidrofor serisi, tek pompa, çift pompalı ve üç pompalı model seçenekleriyle frekans kontrolünü opsiyonel, eş yaşlandırmayı ise standart olarak sağlayabiliyor. Çift pompalı ve üç pompalı modellerde standart olarak sunulan eş yaşlandırma özelliği ile pompaların ömrü uzarken, ihtiyaç durumunda tüm pompalar birlikte devreye girebiliyor. Frekans kontrollü modellerde ise enerji tasarrufu maksimuma çıkıyor.