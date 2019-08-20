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Baymak yılın ilk yarısında satışlarını yüzde 12 artırdı

2019 ilk altı ay sonuçlarına göre Baymak, yüksek tasarruf ve enerji verimliliği sunan klimalarıyla satışlarını yüzde 12 artırdı.

20 Ağustos 2019 Salı 13:11
Baymak yılın ilk yarısında satışlarını yüzde 12 artırdı

2019 ilk altı ay sonuçlarına göre Baymak, yüksek tasarruf ve enerji verimliliği sunan klimalarıyla satışlarını yüzde 12 artırdı. Baymak CEO’su Ender Çolak konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede “Baymak olarak, her mevsim kullanılabilen zengin ürün gamımız ile sürdürülebilir bir büyüme yakaladığımıza inanıyoruz. Son yıllarda alışkanlık haline getirdiğimiz üzere 2019’u da pazar payı kazanacağımız bir büyüme ile kapatmayı hedefliyoruz” dedi.



Türkiye genelinde, bine yakın bayisi, 2 bin 100’den fazla satış noktası ile hizmet veren Baymak, 2019 yılı ilk yarı satış sonuçlarını açıkladı. Isıtma ve soğutma sektörünün önde gelen şirketlerinden olan Baymak, bu dönemde yüksek tasarruf ve enerji verimliliği sunan klimalarıyla satışlarını yüzde 12 artırdı.



“Pazar daralmasının aksine büyüme yaşadık”


İkinci yarıda da aynı büyüme ivmesini sürdürmeye kararlı olduklarını vurgulayan Baymak CEO’su Ender Çolak, ilk 6 ay sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede “Bu yılın ilk 6 ay sonuçlarına göre, klima pazarının genelinde bir daralma olduğunu söylemek mümkün. Özellikle yılın ilk 5 ayındaki satış rakamları, pazar beklentilerinin çok gerisinde kaldı. Haziran ayından itibaren, sıcaklıklardaki artışla birlikte pazarın biraz canlandığını söyleyebiliriz. Ancak bu canlanmaya rağmen, klima sektörünün bu yılı ciddi küçülme ile kapatması bekleniyor” ifadelerini kullandı.



“Bu ivmeyi sürdürmekte kararlıyız”


Çolak, Türkiye’de klima pazarının yılın ilk yarısını yüzde 30 adetsel daralmayla kapattığını, Baymak’ın bunun aksine klima satışlarını geçen yılın ilk 6 ayıyla kıyaslandığında, yüzde 12 oranında artırdığının altını çizerek, “Bu rakamlar bizim ilk 6 ay içinde ciddi bir pazar payı kazandığımızı da gösteriyor. Klima satışları artık dört mevsime yayılıyor. Baymak olarak, her mevsim kullanılabilen zengin ürün gamımız ile sürdürülebilir bir büyüme yakaladığımıza inanıyoruz. Tasarruf, yüksek verim ve son teknolojiye odaklanan ürün gamımızla, hem Türkiye hem de dünya iklimlendirme pazarında fark yaratmayı hedefliyoruz.. Bu nedenle sektörel daralmanın yaşandığı zamanlarda bile büyüme ivmemizi korumayı başardık. Bu yılki tabloda, genişleyen ürün gamımızın son üyeleri, R32 gazlı Baymak Prime serisi mono ve multi-split klima cihazlarının da katkısı büyük. Bu yılın ikinci yarısında da aynı ivmeyi sürdürmeye kararlıyız. Son yıllarda alışkanlık haline getirdiğimiz üzere 2019’u da pazar payı kazanacağımız bir büyüme ile kapatmayı hedefliyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 13:11
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