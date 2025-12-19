Baykoç'tan CHP'ye sert çıkış! Biz şehirleri ayağa kaldırıyoruz, onlar adliye koridorlarında...

AK Parti Ankara Milletvekili ve Genel Başkan Vekili Yardımcısı Ahmet Fethan Baykoç, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda AK Parti Grubu adına 2026 yılı bütçe görüşmelerinde söz alarak kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Baykoç, konuşmasında hem bütçenin temel hedeflerini hem de AK Parti iktidarlarının 24 yıllık icraatlarını anlattı; muhalefete ise sert eleştiriler yöneltti.

Baykoç, konuşmasının merkezine ekonomi ve sosyal politikaları alarak, Türkiye’nin son yıllarda elde ettiği kazanımlara dikkat çekti. Milli gelirin 17 bin 748 dolara yükseldiğini vurgulayan Baykoç, “Türkiye, tarihinde ilk kez yüksek gelirli ülkeler grubuna dahil olmuştur. İşsizlik oranını tek haneye indiriyoruz. Bu rakamlar tesadüf değil, istikrarlı ve kararlı bir yönetimin sonucudur” dedi.

“ARINMASI GEREKENLER KONUŞUYOR, BİZ İCRAAT YAPIYORUZ”

Muhalefetin söylemlerini eleştiren Baykoç, “Yıllarca arkasından yol yürüdüğünüz önceki genel başkanınız, partiniz için ‘derhal kendini arındırmalı’ derken bizler ne yapıyoruz? Biz işsizlikle mücadele ediyor, milli geliri artırıyor, ülkemizi daha güçlü bir noktaya taşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Deprem sonrası yürütülen çalışmalara da değinen Baykoç, “Asrın felaketinde yıkılan şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırıyoruz. Aynı zamanda 500 bin sosyal konut projesini hayata geçirerek dar gelirli vatandaşlarımızı güvenli yuvalarına kavuşturuyoruz” diye konuştu.

“PARA KULELERİYLE MEŞGULLER, BİZ ŞEHİRLERİ AYAĞA KALDIRIYORUZ”

CHP’li belediyelere ve muhalefetin yönetim anlayışına yönelik eleştirilerini sürdüren Baykoç, “Arınması gerekenler İstanbul’da para kuleleri inşa ederken, biz milletimizin yaralarını sarıyoruz. Arınması gerekenler koltuk kavgasıyla meşgulken, biz ülkenin gerçek gündemine odaklanıyoruz” dedi.

Baykoç, muhalefetin kendi iç çekişmelerini sert sözlerle eleştirerek, parti içi kavgaların adliye koridorlarına taşındığını savundu. “Birbirlerini şikâyet ediyorlar, suç duyurusunda bulunuyorlar, gizli tanık oluyorlar. Şikâyet eden de edilen de aynı partiden” ifadelerini kullandı.

“ORTAYA KONULAN BİR SİYASİ TİYATRODUR”

Muhalefetin sokak eylemleri ve mitinglerle kamuoyuna mesaj vermeye çalıştığını söyleyen Baykoç, bunu “mizansen” olarak nitelendirdi. “Sokaklara çıkıp miting yapanlar da aynı partiden. Arkadaşlar, oyunu yazan sizsiniz, oynayan sizsiniz, seyircisi de sizsiniz. Toplumun bu tiyatroyu oturup izlemesini istiyorsunuz” dedi.

Ulaşım ve altyapı yatırımlarına da değinen Baykoç, bazı büyükşehir belediyelerinin sorunlara çözüm üretmek yerine bahane ürettiğini savunarak, “Trafik yoğunluğunun cevabını yapay zekâda ararken biz Ankara’da Esenboğa Havalimanı metrosunun inşaatına başlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE BELİRLEYİCİ AKTÖR KONUMUNU GÜÇLENDİRİYOR”

Dış politikaya da değinen Baykoç, Türkiye’nin bölgesel ve küresel rolüne dikkat çekti. “Sayın Genel Başkanları, İngiliz Başbakanı’na hitaben ‘dostlarımızın sessizliğini hatırlayacağız’ diyerek İngiltere’den medet umarken, biz coğrafyamızda yaşanan savaşların ve zulümlerin sona ermesi, dünyadaki adaletsizliklerin bitmesi için belirleyici aktör olan konumumuzu her geçen gün daha da güçlendiriyoruz” diye konuştu.

“BİZ HİÇBİR ZAMAN SIĞ SİYASETİN İÇİNDE OLMADIK”

AK Parti’nin siyaset anlayışını da anlatan Baykoç, “Bizler siyasi hayatımızın hiçbir döneminde sığ ve yoz bir anlayışa girmedik. Kendi koltuk hırslarımız uğruna ülke gündemini ve aziz milletimizin kafasını meşgul etmedik” dedi.

Konuşmasının sonunda Genel Kurul’a “bütçeyi konuşma” çağrısı yapan Baykoç, kendisine yöneltilen eleştirilere de yanıt verdi. “Ben konuşmama bütçeyle başladım, bütçeyle ilgili ideallerimizi ve yapılanları anlattım. 24 yıllık AK Parti bütçelerinin Türkiye’yi bugün 17 bin 748 dolar milli gelire ve yüksek gelirli ülkeler ligine taşıdığını söyledim. Söylediğim sözler bana ait değil; sizin önceki genel başkanınızın kendi partisi için söylediği sözleri tekrar ettim. Buna cevap verilecekse adresi de bellidir” ifadelerini kullandı.