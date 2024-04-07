Baykar’ı örnek al, Koç’um!

BUĞRA KARDAN İSTANBUL

Savunma sanayiinin parlayan yıldızı Baykar, verginin de bayraktarı oldu. İHA’ları ve TİHA’larıyla terör örgütünün kâbusu olan şirket, Türkiye’nin kaymağını yiyen koca Koç Holding’e büyük fark attı. Her yıl kazancına kazanç katan Koç, pandemi dönemini bahane ederek vergi ödemekten kaçındı. Baykar ise vergi görevini eksiksiz yaptı.

Rakamlar ortada

2022 yılında 16 milyar 203 milyon 220 bin 240 lira matrah beyan eden Baykar’a, 564 milyon 240 bin 655 lira gelir vergisi tahakkuk etti. 2021 yılında matrah 7 milyar 75 milyon 478 bin 656 lira, vergi 264 milyon 963 bin 465 lira oldu. Pandeminin gölgesinde geçen 2020 yılında ise matrah 4 milyar 146 milyon 120 bin 112 lira, vergi 191 milyon 274 bin 904 lira olarak ilan edildi. 2020 yılında 388 milyon 376 bin 517 lira matrah bildiren Koç Holding’e 85 milyon 442 bin 833 lira vergi tahakkuk etti. Koç 2021 ve 2022 yılında “Matrahsız” beyanında bulundu. Baykar’ın 2020, 2021 ve 2022’de vergi karnesi dikkat çekti. Anılan senelerde Koç’a atılan fark gözden kaçmadı.



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Holdingler utanmalı

Akit’e konuşan Yalova Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yahya Özdemir, şunları söyledi: “Baykar, savunma sanayimizin parlayan yıldızı. Şirketin Türkiye’nin iktisadi ilerlemesinde, inovasyon odaklı kalkınmasında önemli rolü var. Öteden beri ülkenin kaymağını yiyen holdinglerin ellerini taşın altına koymamaları çok yanlış. Gelirlerine gelir ekleyen bu holdinglerimiz, yerli otomobil üretmeye yanaşmadı. Şükür ki Togg ortaya çıktı. İnşallah köklü holdinglerimiz, bu yatırımcılarımızı ve Baykar’ı örnek alır. 2021 ve 2022’de vergi rekortmeni olan Baykar’ın başında bulunan Selçuk Bayraktar’a büyük haksızlık yapıldığı aşikâr. ”

Dünya markası

Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Dinç de şunları dile getirdi: “Güzide bir teknoloji şirketi Baykar’ın Türkiye’de yüksel hasılata ve vergi seviyesine ulaşması mutlu edici. Coğrafyamızdan bir dünya markası çıkarmak mühim. Bunun ötesinde girişim dostu iklim ortaya koyamaz bir ülke. Üretim ve ihracatta önemli yeri olan bu şirketin vergi duyarlılığı örnek alınmalı. Büyük holdinglerimiz de KOBİ’lerimiz de vergi hususunda Baykar’ı takip etmeli.”