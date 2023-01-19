Baykar'ı hedef alan Babacan'ın partisinden HDP itirafı

Bir süre önce basına yansıyan Deva Partisi - HDP ittifakına yönelik genel başkan yardımcıları düzeyinde ilk açıklama Ali Babacan'ın partisinden geldi. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Ekmen, Irak'tan Rudaw'a verdiği demeçte parti programlarından bahsedip, HDP ile olan temaslarını anlattı.

Ekmen, 10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile görüştüklerini doğrulayıp 'İnşallah kapatılmaz' diyerek temennide bulundu.

"Fikir alışverişi yapıyoruz"

Haber7'nin haberine göre; iki parti arasındaki görüşmelerin gizli saklı olmadığını belirten Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı, "Biz HDP ile gizli saklı olmadan kameraların önünde sayın genel başkanlar ve partilerin genel başkan yardımcıları olarak görüşüyoruz. Türkiye'nin gündemini, sorunlarını, ihtiyaçlarını konuşuyor, fikir alışverişi yapıyoruz." dedi.

"İnşallah kapatılmaz"

2021'de HDP aleyhine açılmış kapatma davasını da yorumlayan Ekmen, "HDP'nin kapatılması ihtimalinde -ki inşallah kapatılmaz- bir ittifak olup olmayacağına dair görüşmemiz söz konusu değildir" diyerek sözlerini noktaladı.

17 Mart 2021'de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan davanın gerekçesinde HDP'den "Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve ortadan kaldırmayı amaçladığı" diye bahsedilmiş ve kapatılması talep edilmişti. Başsavcılık, partinin eş başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan dahil 687 üyeye siyasi yasak getirilmesini istemişti.