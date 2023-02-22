Baykar'dan müthiş hamle! Bir ilke daha imza atacak

Bayraktar TB2, AKINCI ve KIZILELMA gibi insansız hava araçlarıyla gündemde olan BAYKAR, kendi adına bir ilki gerçekleştiriyor. BAYKAR, öz kaynaklarıyla KAGEM adında bir kamikaze insansız hava aracı geliştiriyor. KAGEM, ilk etapta AKINCI ve BAYRAKTAR TB2’den atılacak.

KAGEM ilk kez Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de düzenlenen IDEX 2023 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı esnasında ortaya çıktı. BAYKAR tarafından fuarda sergilenen AKINCI İHA’nın broşüründe, mühimmat kısmında “KAGEM” adlı bir ürün olduğu görüldü. KAGEM’in detaylarına ise SavunmaSanayiST.com ulaştı.

SavunmaSanayiST.com tarafından edinilen bilgilere göre; BAYKAR tarafından geliştirilen KAGEM, insansız hava aracından atılan bir ‘kamikaze insansız hava aracı’.

Yani havadaki bir AKINCI veyahut Bayraktar TB2 gibi SİHA’dan -genellikle AKINCI sınıfı- atılacak KAGEM, kanatları ile arayıcı başlığını aktif hale getirerek hedefine yöneliyor. Hedefine ulaşmasının ardından ise kendini infilak ettiriyor. Human-in-the-loop özellikli KAGEM’in, <10 kilogram sınıfında parçacıklı bir harp başlığına sahip olduğu biliniyor.

Halihazırda havadan atılan versiyonu üzerine çalışmalar gerçekleştirilen KAGEM Kamikaze İHA’nın, ilerleyen dönemlerde karadan atılacak versiyonunun da geliştirileceği üzerine duruluyor. KAGEM’in menzili ise henüz belirsizliğini koruyor. Ancak, 50-60 kilometre aralığında bir menzile sahip olduğu tahmin ediliyor.

KAGEM ile birlikte BAYKAR, ilk kez bir mühimmat çözümü geliştirmiş oluyor. BAYKAR’ın, daha uzun menzilli kamikaze İHA’lar geliştirmesi de muhtemel.

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