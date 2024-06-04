Baykar'dan İHA-230 atış testleri... Bayraktar AKINCI TİHA ile hedefler tam isabet! Baykar paylaştı
Baykar, Türkiye'nin yeni SÜPERSONİK FÜZESİ İHA-230 ile atış testi yaptı ve hedefleri tam isabet . Türk havacılığının altın çağı başladı! İşte o detaylar...
Türkiye'nin yeni SÜPERSONİK FÜZESİ İHA-230 ile Tekirdağ Çorlu'da atış testi yapıldı ve hedefler tam isabetle vuruldu.
Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA, İHA-230 Süpersonik Füze Atış Testi sosyal medyadan paylaşıldı. Hedefi vurduğu görüntüler büyük ilgi gördü.
Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), IHA- 230 Süpersonik Füze Atış Testini başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.
Bayraktar Akıncı, IHA- 230 süpersonik füze atış testini gerçekleştirdi. Füze testinin gerçekleştiği anın görüntüleri Baykar sosyal medya hesabından paylaşıldı.
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