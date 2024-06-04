  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya çağrı yaptı: Harekete geçin!

Mısır'ın hamlesi: Esir takasından sonra yeniden refah adımı! Mısır'dan Gazze ateşkesi için yeni plan!

CHP’li başkanın seçim vaadi ulaşımda yüzde 20 indirimdi: Fahiş zam haberi, en çok üniversite öğrencilerini üzdü... Ulaşıma indirim değil, bindirim geldi

Hakkari'de DEM'liler polise saldırdı!

Survivor'dan teklif alan Yeniden Refah Partili yetkili çılgına döndü! Acun Ilıcalı'ya patladı

Yeniden Refah Partisi'nden Hakkari açıklaması! Teröre net tepki koyamaz hale de geldiler

Fatih'in idam ettiği Çandarlı Halil Paşa'nın torunundan provokasyon

Çin ABD rekabeti... Çin'in iç işlerine müdahalesine karşı

O şehirde 3 yangın daha çıktı!

Türkiye'yi zengin edecek rezerv Eskişehir'de bulundu! Resmen hazine, dünyada nadir bulunuyor
Teknoloji Baykar'dan İHA-230 atış testleri... Bayraktar AKINCI TİHA ile hedefler tam isabet! Baykar paylaştı
Teknoloji

Baykar'dan İHA-230 atış testleri... Bayraktar AKINCI TİHA ile hedefler tam isabet! Baykar paylaştı

Yeniakit Publisher
2024-06-04 22:25:00 - 2024-06-04 22:26:16
Baykar'dan İHA-230 atış testleri... Bayraktar AKINCI TİHA ile hedefler tam isabet! Baykar paylaştı

Baykar, Türkiye'nin yeni SÜPERSONİK FÜZESİ İHA-230 ile atış testi yaptı ve hedefleri tam isabet . Türk havacılığının altın çağı başladı! İşte o detaylar...

Türkiye'nin yeni SÜPERSONİK FÜZESİ İHA-230 ile Tekirdağ Çorlu'da atış testi yapıldı ve hedefler tam isabetle vuruldu.

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA, İHA-230 Süpersonik Füze Atış Testi sosyal medyadan paylaşıldı. Hedefi vurduğu görüntüler büyük ilgi gördü.

Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), IHA- 230 Süpersonik Füze Atış Testini başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.

Bayraktar Akıncı, IHA- 230 süpersonik füze atış testini gerçekleştirdi. Füze testinin gerçekleştiği anın görüntüleri Baykar sosyal medya hesabından paylaşıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23