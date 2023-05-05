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Gündem Baykar’dan Hürriyet gazetesinin matbaası ilgili açıklama
Gündem

Baykar’dan Hürriyet gazetesinin matbaası ilgili açıklama

Yeniakit Publisher
2023-05-05 15:17:00 -
Baykar’dan Hürriyet gazetesinin matbaası ilgili açıklama

Baykar, Hürriyet gazetesinin İstanbul Esenyurt’ta bulunan matbaasını satın aldı. Konu ile ilgili Baykar’dan yapılan açıklamada, “İstanbul Hadımköy’de bulunan söz konusu fabrika tesisi, üretim ve depolama alanı gibi ihtiyaçlarımız istikametinde kullanılacaktır” açıklamasına yer verildi.

Baykar, Hürriyet Gazetesi’ne ait olan İstanbul Esenyurt’ta bulunan 4 adet Matbaa Tesis Binasını arsası ile birlikte satın aldı.

Baykar tarafından Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, “Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’ye ait İstanbul Hadımköy’deki mevcut üretim alanımızın yakınında bulunan fabrika tesisleri, Baykar’ın insansız hava aracı üretim alanının genişleme ihtiyacı çerçevesinde ihracattan elde ettiğimiz gelirlerimiz kullanılarak öz kaynaklarımızla satın alınmıştır. İstanbul Hadımköy’de bulunan söz konusu fabrika tesisi, üretim ve depolama alanı gibi ihtiyaçlarımız istikametinde kullanılacaktır” ifadelerine yer verildi.

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