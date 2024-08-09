BAYKAR'dan depremzedelere büyük destek! Yeni gelişmeyi Selçuk Bayraktar duyurdu
BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 6 Şubat depremleri sonrası başlattıkları konut projesine ilişkin sürpriz bir açıklamada bulundu.
BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:
Depremden etkilenen kardeşlerimiz için Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş’ta başlattığımız 1.012 hanelik kalıcı konut projemizin sonuna yaklaştık.
Depremden etkilenen kardeşlerimiz için Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş’ta başlattığımız 1.012 hanelik kalıcı konut projemizin sonuna yaklaştık.
349 hanelik Adıyaman etabımızda tamamlanan dairelerin anahtarlarını teslim etmeye başladık.
Allah bir daha böylesi felaketlerle… pic.twitter.com/J5fLjaX0fZ — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) August 9, 2024
349 hanelik Adıyaman etabımızda tamamlanan dairelerin anahtarlarını teslim etmeye başladık. Allah bir daha böylesi felaketlerle bizleri sınamasın.
Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Başbakanın ülkeden kaçtığı yönetimin devrildiği ülkede hareketli saatler! Bayraktar TB2'ler havalandı
Teknoloji
Bayraktar TB2 gibi İHA'lardan ağır darbe yediler! Rusya, yeni İHA radarını devreye sokuyor