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Gündem BAYKAR'dan depremzedelere büyük destek! Yeni gelişmeyi Selçuk Bayraktar duyurdu
Gündem

BAYKAR'dan depremzedelere büyük destek! Yeni gelişmeyi Selçuk Bayraktar duyurdu

Yeniakit Publisher
2024-08-09 20:12:00 -
BAYKAR'dan depremzedelere büyük destek! Yeni gelişmeyi Selçuk Bayraktar duyurdu

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 6 Şubat depremleri sonrası başlattıkları konut projesine ilişkin sürpriz bir açıklamada bulundu.

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

Depremden etkilenen kardeşlerimiz için Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş’ta başlattığımız 1.012 hanelik kalıcı konut projemizin sonuna yaklaştık.

349 hanelik Adıyaman etabımızda tamamlanan dairelerin anahtarlarını teslim etmeye başladık. Allah bir daha böylesi felaketlerle bizleri sınamasın.

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