Baykar’a sızamayan İsrail çıldırdı! Gizli planları suya düştü

Star yazarı İbrahim Güneş, Baykar’ın kurucusu Özdemir Bayraktar’ın İsrail’in ortaklık teklifini reddetmesini büyük bir hizmet olarak değerlendirdi. Güneş, İsrail’in Baykar’ı ele geçirerek Türkiye’nin İHA projelerini engellemeye çalıştığını ifade etti. Baykar’ın yerli ve milli duruşuyla büyük bir tehlikeyi bertaraf ettiğini vurgulayan yazar, İsrail’in Hizbullah’a yönelik elektronik saldırılarından yola çıkarak Baykar’a yönelik planları hatırlattı. İbrahim Güneş, Baykar’ın milli teknoloji hamlesinin önemine dikkat çektiği yazısında şunları kaydetti:

"Baykar CEO'su Haluk Bayraktar'ın İsrail ile ilgili yaptığı açıklamayı Hizbullah'a yönelik çağrı cihazlı, telsizli saldırı sonrası bir kez daha derinlemesine düşünmek gerekiyor.

Önce açıklamayı bir hatırlatayım...

"2004 Yılında kimsenin bilmediği BAYKAR firması ile İsrailliler buluşuyor ve diyor ki 'biz sizinle ortak olmak istiyoruz. Sizinle ortak insansız hava aracı yapmak istiyoruz. İsterseniz gizli ortak olalım, isterseniz iş ortağı olalım' Biz de diyoruz ki biz ufacık bir firmayız 5 kişilik bir firmayız niye böyle? diye düşünüyoruz. Reddettik tabii"

Reddetmesi gerçekten çok zor bir teklif aslında: Düşünsenize 5 kişilik bir firmasınız o dönem İHA teknolojisinde ABD ile birlikte dünya markası bir ülkeden, İsrail'den size ortak olmak istiyorlar.

Paraysa para, teknolojiyse teknoloji, pazarsa pazar tüm fırsat pencereleri sonuna kadar önünüzde açılıyor.

Peki ama eğer 2004 yılında Rahmetli Özdemir Bayraktar ve ailesi yerli ve milli bir duruş göstermeyip bu teklifi reddetmeseydi.

Acaba ne olurdu?

Öncelikle Siyonizm'in daha 5 kişilik bir şirketken ve kimsenin haberi yokken Baykar Şirketi ve Bayraktar ailesinin peşine düşmesi, şirkete gizli ortak olup ele geçirme planı yapıyor olması dikkat çekici.

Şimdi fırsat penceresini görmüşler diye düşünenler olabilir. İyi de o dönem zaten İsrail Heron üreten bir ülke yani Türkiye'den çok daha ileri de bu teknolojide.

Peki amaç neydi?

Tabii bunu tam olarak bilmek imkansız ama akla gelen bazı seçenekler var.

Baykar'ı daha emekleme aşamasında akamete uğratabilir ya da şirketi ailenin elinden almanın yollarını deneyebilirlerdi.

Yani Baykar bugün bir İsrail firması olabilirdi.

Şirketin geliştirdiği teknolojileri İsrail'e transfer edebilir. Türkiye'nin İHA-SİHA pazarında egemen hale gelmesinin önüne geçebilirlerdi.

Bayraktar TB2 gibi stratejik bir ürünün içine istediğini yerleştirebilir, tıpkı Hizbullah'a yönelik çağrı cihazı ve telsiz saldırısında olduğu gibi kendi amaçları için kullanabilirdi. Türkiye'den SİHA aldığını düşünen dost ve müttefik ülkelere yönelik kanlı saldırılar gerçekleştirebilirdi.

Zira karşımızda Tayvanlı çağrı cihazı firmasıyla ortaklık kurup, yıllarca bekleyip tuzaklanmış çağrı cihazlarını Hizbullah'a satan ve katliam yapan bir akıl var.

Yani sözün özü yerli ve milli duruş gösteren Özdemir Bayraktar ve çocukları İsrail'in cazip teklifini reddederek de vatana millete büyük bir hizmet vermişler.

Allah razı olsun..."

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