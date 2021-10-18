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Gündem Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın cenaze programı belli oldu
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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın cenaze programı belli oldu

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, Sarıyer Garipçe köyündeki aile kabristanlığına defnedilecek.

Yeniakit Publisher
2021-10-18 15:53:00 -
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın cenaze programı belli oldu

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, Sarıyer Garipçe köyündeki aile kabristanlığına defnedilecek.

Baykar'dan edinilen bilgiye göre, kalp rahatsızlığı ve akciğer kanseri sebebiyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden Özdemir Bayraktar'ın cenaze namazı, yarın öğle namazını müteakip Fatih Camisi'nde kılınacak.

Kılınacak cenaze namazının ardından Bayraktar'ın cenazesi, doğduğu köy olan Sarıyer Garipçe köyünde, aile kabristanlığına defnedilecek.

Diğer yandan, Bayraktar'ın taziyesi, İstanbul'da bulunan Baykar Milli S/İHA AR-GE ve Üretim Tesisleri'nde yapılıyor.

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