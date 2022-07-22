Baykar firmasına kritik ziyaret

Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan "Üçlü Meclis Başkanları İkinci Toplantısı" için İstanbul’da bir araya gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Mustafa ŞENTOP, Azerbaycan Millî Meclis Başkanı Sayın Sahibe GAFAROVA ve Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Sayın Raza Pervez EŞREF ile beraberlerindeki heyet, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi’ni ziyaret etti.

Meclis Başkanları ziyaret kapsamında BAYKAR tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen S/İHA’lar hakkında bilgi alarak incelemelerde bulundu. Meclis Başkanlarına ziyaretin anısına Bayraktar AKINCI TİHA maketi takdim edildi.

Pakistan’dan AKINCI ve Bayraktar TB2 SİHA paylaşımı

Pakistan Hava Kuvvetleri tarafındanJ-10C savaş uçaklarının hizmete kabulüne ilişkin paylaşılan videoda Bayraktar TB2 S/İHA ve AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı yer almıştı. Videoda aynı zamanda Block III konfigürasyonunun geliştirme faaliyetleri devam eden JF-17 Thunder ile Pakistan’a teslim edilecek partisi Şubat 2022’de görüntülenen J-10C savaş uçaklarına ek olarak HQ-9B Yüksek İrtifa Hava Savunma Sistemi de görülmekteydi.

Haluk Bayraktar, 2 Mart 2022’de Twitter hesabı üzerinden yaptığı 2 adet 750 hp turboprop motora sahip AKINCI-B’nin ilk uçuşuna ilişkin paylaşımda “Bayraktar AKINCI TİHA için 2 ülke ile ihracat sözleşmesini tamamladık! Bugün ilk uçuşunu başarıyla tamamlayan 2×750=1500 HP’lik güce sahip AKINCI B’den sonra, 2×950=1900 HP’lik güce sahip AKINCI C’de yakında göklerde olacak" İfadeleriyle AKINCI için 2 ülke ile ihracat sözleşmesinin imzalandığını duyurmuştu.

Pakistan Hava Kuvvetleri tarafından yapılan paylaşım, AKINCI TİHA için ihracat sözleşmesi imzalanan 2 ülkeden birinin Pakistan olabileceğini göstermekteydi. Pakistan Hava Kuvvetleri’nin AKINCI TİHA ile birlikte uzun süredir ilgi gösterdiği Bayraktar TB2 SİHA sistemlerini de bünyesine katacağı değerlendirilmişti.

Azerbaycanlı pilotların AKINCI TİHA eğitimleri tamamlanıyor

Azerbaycanlı pilotların devam eden Bayraktar AKINCI TİHA eğitimlerinin yakın zamanda tamamlanması ve ana vatana dönmeleri bekleniyor. Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov yaptığı açıklamada, "(Teknofest Azerbaycan) Bizi ilgilendiren Akıncı ile de derinden tanış olduk. Ben bunu sır etmeyeceğim, bu istikamette Türkiye’de eğitim gören ilk takım birkaç güne Azerbaycan’a dönecek" ifadelerine yer verdi.

T3 Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Teknoloji Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST’in düzenlendiği Bakü’de Haber Global’de Azerbaycan’a Bayraktar AKINCI TİHA ihracatını ilk kez açıklamıştı.

DefenceTürk