Baykar devasa güneş enerji santrali kuracak!
Baykar Makina, elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla yaklaşık 215 milyon TL yatırımla Şanlıurfa’da 20,6534 MWe kurulu gücünde Gölcük-5 Güneş Enerji Santrali (GES) kuracak.
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde 20,6534 MWe kurulu gücünde Gölcük-5 Güneş Enerji Santrali (GES) kurulacak. Santralde üretilen elektrik Baykar Makina’nın elektrik tüketimiyle mahsuplaşılacak.
Şanlıurfa İli, Viranşehir İlçesi, Gölcük Mahallesi sınırları içinde Baykar Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 20,6534 MWe kurulu gücünde Gölcük-5 Güneş Enerji Santrali (GES) kurulması planlanıyor.
Yaklaşık 215 milyon TL değerindeki proje kapsamında toplam 32,87 Ha’lık alan üzerinde kurulacak olan tesiste 550 W panel gücüne sahip 60.060 adet panel kurulacak olup yılda toplam 52.232,46 kWh elektrik enerjisi üretilecek. Gölcük-5 GES’de üretilen elektrik enerjisi Viranşehir TM ile şebekeye bağlantısı sağlanacak.
Santralde üretilen elektrik, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında şirketin elektrik tüketimiyle mahsuplaşılacak.