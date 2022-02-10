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Gündem Baykal’ın ardından bir operasyon da Kılıçdaroğlu’na mı yapılıyor? AK Partili o isimden dikkat çeken yorum!
Gündem

Baykal’ın ardından bir operasyon da Kılıçdaroğlu’na mı yapılıyor? AK Partili o isimden dikkat çeken yorum!

Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘fatura provokasyonunu’ değerlendiren AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından konuyu değerlendiren Kabaktepe, “Birileri Kılıçdaroğlu’na operasyon çekiyor olmasın’ olmasın yorumunda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-02-10 15:56:00 -
Baykal’ın ardından bir operasyon da Kılıçdaroğlu’na mı yapılıyor? AK Partili o isimden dikkat çeken yorum!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Aralık zamları geri çekilene kadar elektrik faturalarını ödemeyeceğini duyurdu. Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışına AK Parti'den çok sert tepki geldi.

'Birileri Kılıçdaroğlu’na operasyon çekiyor olmasın’

Kılıçdaroğlu'nun skandal açıklamalarında sosyal medya hesabından tepki gösteren Osman Nuri Kabaktepe, şu açıklamalarda bulundu:

CHP lideri Kılıçdaroğlu, her videoda adeta skandal başka bir kurmacayla karşımıza çıkıyor.

Önce sahte belgeyle trollere taş çıkarttı. Sonra geceliği 100.000 liralık odadan yaptığı konuşma, partililerince ifşa edildi. Şimdi de adeta provakatif cümlelerle algı peşine düştü.

Birileri Kılıçdaroğlu'na operasyon çekiyor olmasın? Zira ortaya koymaya çalıştığı bu gündemler kendisini parti içerisindeki adaylık yarışında zayıf duruma düşürüyor. Bizden söylemesi.

 

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