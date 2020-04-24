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Aktüel

Bayırköy’de saat 21:00’da hayat durdu

Bayırköy Beldesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM’nin açılışının 100’üncü yılı nedeniyle tüm belde saat 21.

2020-04-24 14:11:44 -
Bayırköy’de saat 21:00’da hayat durdu

Bayırköy Beldesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM’nin açılışının 100’üncü yılı nedeniyle tüm belde saat 21.00’da balkonlara çıkarak hep bir ağızdan İstiklal Marşı okudu.


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM’nin açılışının 100. yılında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evinde bulunan vatandaşlar saat 21:00’da balkon ve pencerelere çıkarak İstiklal Marşı’nı okudu. Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, aynı saatte belediye binası önünde meclis üyeleri ile hep birlikte İstiklal Marşı’nı okudu. Tüm Türkiye’de olduğunu gibi Bayırköy’de de belde halkının evlerinden katılımlarıyla hep birlikte İstiklal Marşımızı söylediklerini anlatan Başkan Yaman, "Daha sonrada Belediye meclis üyelerimizle beldemizdeki çocuklarımızı evlerinde ziyaret ederek 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramlarını kutlayarak, Kızılay’ımızın onlar için hazırladığı hediyeleri takdim ettik" dedi.

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