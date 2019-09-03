Bayırköy’de istişare ve değerlendirme toplantısı yapıldı

Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman’ın başkanlığında istişare ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, toplantı sonunda yaptığı açıklamada alınan kararların hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Yaman, “Bayırköy beldemizde her ay düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz değerlendirme toplantımızı tüm üyelerimizin katılımı ile birlik beraberlik içinde yaptık. Katılan tüm kardeşlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Daha iyi bir gelecek için durmadan çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.