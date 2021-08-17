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Gündem Bayındır’da çıkan orman yangını söndürüldü
Gündem

Bayındır’da çıkan orman yangını söndürüldü

İzmir Bayındır Hisarlık Mahallesi Döşemeci Deresi yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-08-17 21:15:00 -
Bayındır’da çıkan orman yangını söndürüldü

İzmir'in Bayındır ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Hisarlık Mahallesi Döşemeci Deresi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin 3 helikopter ve 8 arazözle müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Söndürme çalışmalarına mahalle sakinleri de destek verdi.

Alanda soğutma çalışmaları sürüyor.

 

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