'Bayim Olur Musun 2019'da geri sayım! Franchise sektörüne 1 milyar dolarlık katkı

Markalı bayilik veren firmaları, ürün ve hizmet sunan tedarikçileri, girişimci ve yatırımcıları bir araya getiren Bayim Olur Musun Fuarı, ekim ayında kapılarını 17’nci kez açacak.

10-13 Ekim 2019 tarihleri arasında CNR Fuar Merkezi’nde düzenlenecek olan Bayim Olur Musun Fuarı ile Pazar büyüklüğü 50 milyar dolara ulaşan franchise sektörüne 1 milyar dolarlık katkı sağlanması bekleniyor.

İstihdam oluşturma ve yeni iş alanlarına katkıda bulunmayı hedefleyen fuarın destekçileri arasında KOSGEB de yer alıyor. Bu yıl 30 bin ziyaretçi beklenen fuara katılmak için son başvuru tarihi 4 Ekim 2019 olarak açıklandı.