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Spor Bayern Münih'ten Barcelona'ya darbe
Spor

Bayern Münih'ten Barcelona'ya darbe

Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta, Çarşamba gecesi maçları ile devam etti. Bayern Münih, Barcelona'yı evinde gafil avladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-27 01:09:00 -
Bayern Münih'ten Barcelona'ya darbe

C Grubu'nda Bayern Münih, Camp Nou'da Barcelona'yı 3-0 yendi. Bayern'e galibiyeti getiren golleri Mane, Choupo-Moting ve Pavard attı.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Bayern Münih, Camp Nou'da Barcelona'yı 3-0 yendi.

Barça, Inter'in Plzen karşısında kazanması sonrası bu maç başlamadan önce Şampiyonlar Ligi'ne veda etmişti.

3-0 kazanan Bayern, 5'te 5'le 15 puan topladı ve liderlik koltuğuna oturdu. Barça ise 4 puanla 3. sırada yer aldı.

Üst üste 2. kez Avrupa Ligi'nde

Barcelona, Xavi ile birlikte üst üste 2. sezonda da Şampiyonlar Ligi'nden elenerek UEFA Avrupa Ligi'nin yolunu tuttu. Katalan ekibi en son 1997/1998 ve 1998/1999 sezonlarında üst üste 2 kez Şampiyonlar Ligi'ne gruplarda veda etmişti.

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